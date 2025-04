Laschet mit knapp 100 km/h im Stadtgebiet „erwischt“ – mit „Ausrede“ abgeblitzt

Bild: Reuters

Armin Laschet (CDU) ist im Aachener Stadtgebiet mit 97 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h geblitzt worden. Gegen die Strafe legte er freilich dennoch Einspruch ein, denn er habe sich angeblich ja verfolgt gefühlt.

Polizei erkennt keinen Ansatzpunkt

Der CDU-Politiker Armin Laschet ist also innerstädtisch mit 97 km/h geblitzt worden. Ereignet hatte sich der Fall allerdings bereits im Juli 2024, wie auch die Bild berichtet hatte.

Bereits am Tag nach dem Vorfall soll sich Laschet offenbar bei der Polizei gemeldet und über den Vorfall berichtet haben. Dabei nutzte eine allerdings eine bemerkenswerte Rechtfertigung.

Er argumentierte, dass das hohe Tempo aus einer Verfolgungssituation heraus entstanden sei. Laschet habe angeblich unbekannte Männer ein Fahrzeug besteigen sehen, welches ihm für nicht unwesentliche Zeit hinterhergefahren sein soll. Dadurch habe er sich verfolgt gefühlt, so Laschets Argumentation.

Er habe sich ernsthafte Sorgen gemacht und an einer Ampel versucht, möglichen Verfolgern zu entkommen. Dafür habe er offenbar eine fast doppelt so hohe Geschwindigkeit wie erlaubt in Kauf genommen. Durch sein Tempo sei, nach Laschets Einschätzung jedenfalls niemand gefährdet gewesen. Als Grund für die Angst hatte der CDU-Politiker auf die vielen Morddrohungen, die er erhalten würde, verwiesen.

Die Polizei fand jedoch nach Prüfung von Laschets Geschichte keinerlei Ansatzpunkte für eine Verfolgung durch andere Personen und entschied sich daher gegen ein strafrechtliches Verfahren gegen angebliche Verfolger.

Konsequenzen für Laschet

Laschet wurde somit zur Rechenschaft gezogen. Der ehemalige CDU-Kanzlerkandidat musste als Konsequenz neben zwei Punkten in Flensburg seinen Führerschein für einen Monat abgeben und ein Bußgeld von mehr als 400 Euro zahlen. Eine Strafe, die Laschet, nach Angaben der Bild allerdings nicht akzeptieren wollte. Er legte über seinen Anwalt Einspruch gegen die Strafe ein und verweigerte die Zahlung. Erst als das zuständige Amtsgericht in Aachen für den 16. Mai eine Gerichtsverhandlung ansetzte, zog Laschets Anwalt den Einspruch zurück.

Laschet, dem Ambitionen auf einen Ministerposten in der neuen Regierung nachgesagt werden, äußerte sich gegenüber der Bild zu dem Vorfall, „nachdem die Staatsanwaltschaft die hinter mir fahrenden Personen nicht ermitteln konnte, ist der Einspruch gegen den Bußgeldbescheid bedauerlicherweise nicht mehr zielführend. Ich habe ihn darum zurückgezogen und zahle die Geldbuße. Haken dran.“

