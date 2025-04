EILMELDUNG: 0 Uhr 10 – Messerangriff vor Supermarkt – Mann festgenommen + UNGARN: Verfassungsänderung zum Schutz nationaler Werte und Souveränität + Rumänien-Wahl wird zum Albtraum für die EU + EuQu-Forschungsprojekt: Islam soll Identität der Europäer geprägt haben + Utah erlaubt Wahl von „ungeimpftem Blut“ + Trans-„Cleopatra“ zu 13 Jahren Haft verurteilt + Auftragsmord via Messenger – neue Jobbörse für Migranten + ORF casht 29 Millionen Euro bei öffentlicher Werbung ab



EILMELDUNG: 0 Uhr 10 – Messerangriff vor Supermarkt – Mann festgenommen

Ein 23-Jähriger soll im Landkreis Mittelsachsen zwei Menschen vor einem Supermarkt mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte.



Ersten Erkenntnissen zufolge saß der Mann neben dem Eingang, als eine 59-Jährige den Supermarkt in Rochlitz verließ und er sie unvermittelt angriff und ihr mehrere Stichverletzungen zufügte.

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, habe um Hilfe geschrien, worauf ein 18-jähriger Mitarbeiter eines benachbarten Geschäfts der attackierten Frau zu Hilfe geeilt sei. Dabei soll er laut Polizei ebenfalls mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt worden sein. Mehrere Passanten hätten den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten. Bei der Festnahme habe er nach den Einsatzkräften geschlagen und getreten.Quelle: dpa

Wegen Taurus! Russland droht Deutschland

Das russische Außenministerium droht Deutschland für den Fall der Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine. Jeder Angriff mit den Marschflugkörpern auf russische Ziele bedeute eine „direkte Beteiligung“ Deutschlands am Krieg, teilte das Ministerium mit.

Die Kreml-Sprecherin Maria Sacharowa betonte gegenüber russischen Nachrichtenagenturen:

Ein Schlag mit diesen Raketen gegen russische Einrichtungen […] wird wie eine direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen an der Seite des Regimes in Kiew aufgefasst, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt.“

UNGARN: Verfassungsänderung zum Schutz nationaler Werte und Souveränität

Die Änderungen des Grundgesetzes umfassen mehrere wichtige Punkte: die Klarstellung, dass eine Person entweder männlich oder weiblich ist; das Verbot der Herstellung, des Gebrauchs, der Verteilung und der Bewerbung von Drogen; die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft von Doppelstaatlern auszusetzen, die eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit Ungarns darstellen; und die Bestätigung des Rechts, in bar zu bezahlen.

Die Änderungen stellen auch einen Versuch Ungarns dar, sich stärker gegen die Machtansprüche der EU-Zentrale abzusichern stärkt auch den Schutz von Kindern, indem sie festlegt, dass ihr Recht auf körperliche, geistige und moralische Entwicklung Vorrang vor anderen Grundrechten hat, mit Ausnahme des Rechts auf Leben. Weiterlesen auf tkp.at

Brüssel schlottern die Knie: Rumänien-Wahl wird zum Albtraum für die EU

Pro-EU war gestern? Die rumänische Präsidentschaftswahl wird zur Zitterpartie für EU und NATO. Favorit George Simion – kürzlich zu Gast bei exxpressTV – ist ein Kritiker Brüssels und lehnt weitere Militärhilfe für die Ukraine ab. Brisant: Rumänien ist NATO-Schlüsselstaat und einer der bevölkerungsreichsten EU-Länder.

Am 4. Mai wählt Rumänien – und in Brüssel geht die Angst um. Denn der haushohe Favorit heißt George Simion: Chef der rechtsnationalen AUR-Partei, Trump-Fan, Kritiker der Ukraine-Hilfe und erklärter Gegner der Brüsseler Politik. Die Wahl „droht, die EU und die NATO zu erschüttern“, warnt das US-Portal politico. Weiterlesen auf exxpress.at

Islam soll Identität der Europäer geprägt haben: Dieses Projekt fördert die EU mit Steuergeld

In der EU wird die Geschichte umgeschrieben – mit (unfreiwilliger) Unterstützung der Steuerzahler. Ein “Forschungsprojekt” möchte herausstellen, dass der Islam ein prägendes Element der europäischen Geschichte gewesen wäre – und sogar die Identität der Europäer geprägt habe. Demnach basiere gar die “erkenntnistheoretische Neukonfiguration” eigentlich auf dem Koran.

Der Islam wird in der westlichen Welt mit vielem assoziiert, aber gemeinhin nicht mit den westlichen Werten, für die die EU stehen möchte. Das EuQu-Forschungsprojekt, das für “European Qur’an” steht, behauptet jedoch, dass es auch und gerade der Islam gewesen wäre, der Europa, seine Geschichte und seine Völker geprägt habe. Der Koran wird kurzerhand zum europäischen Kulturgut erhoben – ohne Islam wären die Europäer quasi nichts, so könnte man bei der Lektüre der Website fast meinen. […] Dieses Projekt wird von der EU großzügig gefördert. Stolze 9.842.534 Euro Steuergeld flossen vom Europäischen Forschungsrat. Weiterlesen auf report24.news

Utah erlaubt Wahl von „ungeimpftem Blut“ – ein Warnsignal für die Pharmalobby

Ein Gesetzesentwurf im US-Bundesstaat Utah sorgt weltweit für Aufsehen: Patienten sollen künftig das Recht erhalten, bei Transfusionen Blut von ungeimpften Spendern zu verlangen.

Was Kritiker als „medizinischen Unsinn“ abtun, ist für viele ein Ausdruck wachsender Skepsis gegenüber mRNA-Technologie – gestützt durch immer mehr Studien, die auf potenzielle Schäden im Blut- und Immunsystem hinweisen.

[…] Während Mainstream-Medien und „Faktenchecker“ unermüdlich betonen, dass mRNA-Impfstoffe „sicher und effektiv“ seien, mehren sich seit 2021 Hinweise auf teils gravierende Nebenwirkungen – gerade im Bereich der Gefäß- und Blutzirkulation. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Nach Tötung von syrischem Wachmann in Potsdam: Trans-„Cleopatra“ zu 13 Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Potsdam hat den südafrikanischen Asylbewerber Hilton „Cleopatra“ G. zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren und acht Monaten verurteilt. Er hatte im Mai 2024 einen syrischen Wachmann vor einer Asylunterkunft in Potsdam erstochen. Über das Urteil berichtet der rbb.

Dem Angeklagten war zur Last gelegt worden, am 30. Mai um 3:50 Uhr auf den Wachmann getroffen zu sein, der ihm eine Woche zuvor untersagt hatte, die Asylunterkunft mit einem Messer zu betreten. Dann zückte er ein Messer und stach dem Syrer zweimal in den Brustbereich.

G. war als Asylbewerber nach Deutschland eingereist und hier abgelehnt worden – konnte aber dennoch bleiben. Er trat 18 Mal polizeilich in Erscheinung, unter anderem, weil er eine Ukrainerin bereits zuvor mit einem Messer bedroht hatte. Auch in Untersuchungshaft, in der JVA Luckau-Duben, wo der Killer mit Frauen inhaftiert war, sorgte er für Ärger und drohte unter anderem Mitinsassinnen und Wärtern mit dem Tod. Weiterlesen auf nius.de

Auftragsmord via Messenger – neue Jobbörse für Migranten

Kolumbianische Verhältnisse in Deutschland! Die Polizei beschäftigt sich zunehmend mit Kriminalität auf Bestellung. Über Messenger-Dienste wie WhatsApp lassen sich kinderleicht Migranten für Auftragsmorde anheuern.

Es ist ein weiteres Kapitel in der unendlichen Horrorstory, zu deren Schauplatz die verbrecherische Migrationspolitik Angela Merkels Deutschland gemacht hat: Mord und Totschlag durch migrantische Banden und “Dienstleister” werden inzwischen auf Bestellung angeboten –und die Täter werden aus den Reihen jener Austauschbevölkerung rekrutiert, die im Zuge des Geburten-Dschihads einen von Jahr zu Jahr größeren Anteil der hiesigen Demographie ausmachen. Jugendliche mit Migrationshintergrund werden in immer besorgniserregendem Ausmaß über soziale Medien und Messengerdienste für Verbrechen aller Art angeworben – und neuerdings zunehmend auch für Morde oder gezielte Anschläge.

[…] Kriminelle Banden, wie die marokkanische “Mocro-Mafia”, wenden sich über soziale Medien gezielt an Jugendliche und rekrutieren sie für bestimmte Verbrechen, die sie als „Herausforderungen“, „Missionen“, „Spiel“ oder „Wettbewerb“ verbrämen – womit sie gezielt an die von der Gaming-Kultur geprägten Heranwachsenden appellieren. „Die Täter kennen dabei in der Regel weder den Auftraggeber noch die Hintergründe der Tat“, erklärt der Leitende Kriminaldirektor aus Köln. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Anm. d. Red.: Schweden, dass bekanntlich Vorreiter in Sachen Migration war, ist in diesem Punkt bereits „weiter“. Dort sind Morde von minderjährigen Killern keine Seltenheit mehr.

ÖSTERREICH: ORF casht 29 Millionen Euro bei öffentlicher Werbung ab

Der ORF kassiert nicht nur bei der Haushaltsabgabe ordentlich ab. Alleine 2024 erhielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk 28,8 Millionen Euro aus öffentlicher Werbung. Mehr als alle anderen Medien in Österreich. Das Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler war Werbeausgaben-Kaiser.

Die aktuelle Auswertung der Medientransparenzdatenbank der RTR bringt einige Überraschungen bei den Werbeausgaben der öffentlichen Stellen in Österreich. Einen Großteil der Werbung kassierten im Jahr 2024 der ORF, Google und der Meta-Konzern (Facebook, Instagram, WhatsApp).

Ministerien, Länder und Co. warben um 28,8 Millionen (!) Euro im ORF

Ausgerechnet im ORF, der ja auch 700 Millionen Euro aus der Haushaltsabgabe von der öffentlichen Hand erhält, gaben Ministerien, Länder, Kammern und öffentliche Unternehmen im Vorjahr 28,8 (!) Millionen Euro für Werbung aus. Weiterlesen auf oe24.at

Tierhybrid: Der Liger – die größte Raubkatze der Welt

Liger sind Nachkommen der Kreuzung eines männlichen Löwen und weiblichen Tigers. Die Mischlinge werden meist um einiges größer als ihre Eltern. Etwa zwanzig Exemplare soll es heute weltweit geben, die Angaben dazu variieren. Doch wie ist die Entstehung dieser Großkatzen überhaupt möglich?

Liger sind die wohl bekanntesten Hybride innerhalb der Familie der Katzen. Gleichzeitig sind sie die größten (Raub-) Katzen der Welt, auch wenn sie nur in Gefangenschaft vorkommen.

Doch was sind eigentlich Hybride? Sie entstehen aus einer Kreuzung unterschiedlicher Arten, deren Verpaarung in der Natur unwahrscheinlich ist. Als Nachkommen eines männlichen Löwen (Panthera leo) und eines weiblichen Tigers (Panthera tigris) weisen sie unterschiedlich stark ausgeprägt die Merkmale beider Elternarten auf. Bisher wurden die Mischlinge wissenschaftlich nicht näher beschrieben, eine mögliche Bezeichnung der Tiere könnte Panthera leo x tigris sein. Die Züchtung der großen Raubkatzen ist umstritten.

+++ SATIRE +++

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

Undisziplinierte Personen während der Pandemie

Derart verantwortungslose Elemente gefährdeten während der furchtbaren Pandemie nicht nur sich selbst, andere anwesende Personen, sondern auch den gesamten Volkskörper durch ihr liederliches Verhalten!

Kein Wunder, dass angesichts der Umtriebe solcher Corona-Leugner der Gesundheitsminister im Herbst 2022 aus Sorge um das Wohlergehen der Bürger zu weiteren schärfsten Maßnahmen aufrief, wo doch ein „Killervirus“ zu erwarten war (der glücklicherweise ausblieb).

Prophylaktisch hätte man solche Gefährder in geschlossenen psychiatrischen Anstalten isolieren und im eigenen Interesse, nachdem bekanntlich auch eine 4. Impfung nicht vor Corona schützte, umgehend mit einer Impfung Nr. 5 oder 6 dann endlich vollständig immunisieren sollen. Lauterbach hat Recht, wenn er kürzlich (2025!) meinte, man sei während der Pandemie nicht streng genug gewesen!

