Trump: „Krim bleibt russisch“ – Ukraine als Kriegsverlierer

Die deutsch-Brüsseler Durchhalte-Kriegstreiber-Medien ändern langsam ihr Narrativ in Richtung realpolitischer Ernüchterung: „Paukenschlag um einen Frieden in der Ukraine! Trump legt sich fest: ’Die Krim wird bei Russland bleiben.„ (BILD)

Und zwar, nachdem der US-Präsident dem renommierten „Time Magazin“ ein Interview aus Anlass eines 100-tägigen Jubiläums seiner zweiten Präsidentschaft gegeben hat.

Und zwar konkret auf diese naiv-dümmlich gestellte Journalisten-Frage:

„Soll die Krim an die Russen gehen? Sollten sie die Krim behalten dürfen?“

Trump konterte unter Berücksichtigung des real-existierenden, machtpolitischen status quo der vollendeten, aber auch historischen Tatsachen:

„Nun, die Krim ging an die Russen. Sie wurde ihnen von Barack Hussein Obama übergeben, und nicht von mir. Werden sie die Krim also zurückbekommen können? Die Russen waren dort schon lange. Sie hatten ihre U-Boote dort lange bevor die Zeit begann, über die wir sprechen – seit vielen Jahren. Die Menschen auf der Krim sprechen größtenteils Russisch. Aber das alles hat Obama getan Obama gegeben. Das wurde nicht von Trump gemacht. Hätte man es mir weggenommen, so wie es Obama weggenommen wurde? Nein, das wäre nicht passiert. Wenn ich Präsident wäre, wäre mir die Krim nicht weggenommen worden.“

Zur Erinnerung:

Die russische Zarin Katharina die Große deklarierte die Krim offiziell am 8. April 1783 „von nun an und für alle Zeiten“ als russisch. Zuvor war die Halbinsel ein Teil des osmanischen Reiches gewesen. Dieses anerkannte den russischen Anspruch im Vertrag von Jassy am 6. Januar 1792.

Und zuvor hatte bereits, 1695, Zar Peter I. einen Zugang zum Schwarzen Meer erobert. Was de facto der Anfang des russischen Stützpunktes der Schwarzmeerflotte war. Der einzig ganzjährig eisfreie Zugang Russland zu den Weltmeeren übrigens.

„BILD“ framt hilflos:

„Trotzdem scheint selbst Trump zu verstehen, dass die Geschichte der Halbinsel nicht automatisch zu einer russischen Besitzschaft führt.“

Und Trump reagiert konsequent auf eine weitere Frage…

„Wäre es für Sie akzeptabel, wenn die Krim und die vier anderen Regionen, die Russland der Ukraine entrissen hat, im Rahmen eines endgültigen Entgegenkommens in Russland eingegliedert würden?“

…mit:

„Wenn die Krim bei Russland bleibt, müssen wir nur über die Krim sprechen, denn das ist diejenige, die immer erwähnt wird. Die Krim bleibt bei Russland. Und Selenskyj versteht das, und jeder versteht, dass es sie schon lange begleitet. Es war schon lange bei ihnen, bevor Trump kam. Nochmals, das ist Obamas Krieg. Dies ist ein Krieg, der nie hätte stattfinden dürfen. Ich nenne es den Krieg, der nie hätte stattfinden dürfen.“

Kein NATO-Beitritt der Ukraine

Und sieht darin erst den eigentlichen Kriegsgrund.

„Ich glaube nicht, dass sie jemals in der Lage sein werden, der NATO beizutreten. Ich denke, das war vom ersten Tag an, ich glaube, das war, was den Krieg ausgelöst hat, als sie anfingen, über einen NATO-Beitritt zu sprechen. Wenn das nicht angesprochen worden wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit viel größer gewesen, dass es nicht angefangen hätte.“

Was laut Trump selbst die Ukraine verstehe:

„Selenskyj versteht das, und jeder versteht das, dass sie schon lange bei ihnen ist. Sie war schon lange bei ihnen, bevor Trump überhaupt aufkam.“

