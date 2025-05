Türkei: PKK verkündet Auflösung und Ende des bewaffneten Kampfes

China meldet Zoll-Einigung mit USA + Kampf zwischen Links und Rechts im Social Web + Pekings Aufrüstungskampagne – China beherrsche die Wellen + deutsche Waffenlieferungen bleiben nun geheim + geplante Moslem Siedlung in Texas im Visier + XXL-Insektenfabrik kämpft ums Überleben

TÜRKEI: 40 Jahre Konflikt mit Regierung – PKK verkündet Auflösung und Ende des bewaffneten Kampfes

Jahrzehntelang kämpfte die PKK gegen die türkische Regierung. Nun gibt die kurdische Arbeiterpartei die Auflösung ihrer Organisationsstruktur bekannt. In Ankara bezeichnet man den Schritt als Wendepunkt.

Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat einem Bericht zufolge ihre Auflösung und das Ende ihres jahrzehntelangen bewaffneten Kampfes gegen den türkischen Staat verkündet. »Der zwölfte Kongress der PKK hat beschlossen, die Organisationsstruktur der PKK aufzulösen und die Methode des bewaffneten Kampfes zu beenden«, erklärte die PKK in einer von der prokurdischen Nachrichtenagentur ANF verbreiteten Erklärung.

Der seit 26 Jahren auf der Gefängnisinsel İmralı vor Istanbul inhaftierte Kurdenführer Abdullah Öcalan hatte die PKK Ende Februar aufgerufen, die Waffen niederzulegen und sich aufzulösen.

China meldet Zoll-Einigung mit USA

Nach den USA verkünden auch die Chinesen einen Durchbruch bei den Zollverhandlungen in Genf. Wie genau die Einigung aussieht, wollen beide Seiten am heutigen Montag erläutern. Die akute Phase der Eskalation scheint aber beendet zu sein.

Bei ihren Zollgesprächen haben China und die USA nach Angaben der chinesischen Delegation eine „Reihe wichtiger Übereinstimmungen“ erreicht. Zudem hätten sich die beiden Seiten geeinigt, einen Mechanismus für Beratungen zu Wirtschaft und Handel einzurichten, sagte Vize-Ministerpräsident He Lifeng nach Angaben chinesischer Staatsmedien. Details würden so bald wie möglich ausgearbeitet.

Der ewige Kampf zwischen Links und Rechts eskaliert gerade mächtig: es wird zurückgedoxxt

Es eskaliert gerade mächtig in den Sozialen Medien. Nachdem der Horrorclown des ÖRR, Jan Böhmermann einen – ihm nicht genehmen – Vlogger „namens Clownsworld geoutet und vielleicht dafür gesorgt hat, dass dieser nun Besuch von „linken Freunden“ erhält, ist auf X die Hölle ausgebrochen, wird heftig zurück gedoxxt.

Jahn Böhmermanns Adresse ist mehrfach auf X geleaked worden. Linksgrüne, die Jans doxxing gut fanden, werden derzeit selbst massenhaft gedoxxt und finden das plötzlich nicht mehr gut.(…)

Die Schmutzkampagne gegen den Youtuber Clownswelt bewirken das Gegenteil: Vor Ausstrahlung der Sendung hatte Clownswelt 227.000 Abonnenten bei YouTube, jetzt 305.000. Man könnte diese miese Nummer also eigentlich als – bestimmt unbeabsichtigten PR-Gag bezeichnen.

Unglücks-Jacht sank 2024: Drama bei Bergung: „Bayesian“ fordert weiteres Menschenleben

Palermo – Bei den Bergungsarbeiten der versunkenen Superjacht ist ein Mensch ums Leben gekommen: Ein niederländischer Taucher starb in der Tiefe.

Der Untergang der Luxusjacht „Bayesian“ vor Sizilien machte im vergangenen Sommer weltweit Schlagzeilen. Die Bergung hat gerade erst begonnen – und da sorgt das Schiff erneut wegen eines Todesfalls für Aufsehen. Ein niederländischer Taucher, der bei der Bergung vor dem Hafen Porticello nahe Palermo im Einsatz war, ist am Freitag gestorben.

Pekings Aufrüstungskampagne – China beherrsche die Wellen

Nach jahrzehntelangem technologischem Rückstand macht Chinas Armee den Amerikanern Konkurrenz. Sogar Hyperschallwaffen und autonome U-Boote sind im Arsenal.

Neben den klassischen Plattformen entwickelt China gezielt neue Fähigkeiten in der Unterwasserkriegsführung. Minenlegen, traditionell ein kostengünstiges und effektives Mittel der Seekriegsführung, wird durch hoch entwickelte programmierbare Seeminen revolutioniert.

Neben den klassischen Plattformen entwickelt China gezielt neue Fähigkeiten in der Unterwasserkriegsführung. Minenlegen, traditionell ein kostengünstiges und effektives Mittel der Seekriegsführung, wird durch hoch entwickelte programmierbare Seeminen revolutioniert.

Diese Minen können auf spezifische Schiffstypen reagieren, Zielparameter ändern oder sich sogar selbständig verlagern. Ergänzt wird diese Fähigkeit durch autonome Unterwasserdrohnen, die sowohl zum Minenlegen als auch zur Minenabwehr eingesetzt werden können und in der Lage sind, in Schwärmen zu operieren oder komplexe Sperrzonen zu errichten. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei diesen Systemen lässt erahnen, dass man hier erst am Anfang einer Entwicklung steht, die weitreichende Auswirkungen auf die Art und Weise der Kriegsführung in der Zukunft haben wird.

Wie viele Panzer Deutschland in die Ukraine liefert, soll künftig nicht mehr im Internet zu lesen sein

Waffenlieferungen geheim: Ob Leopard-Panzer, Raketenwerfer oder Flugabwehrsystem: Die Ampel-Regierung hat alle an die Ukraine gelieferten Waffensysteme im Internet veröffentlicht. Damit ist jetzt Schluss.

Nach drei Jahren weitreichender Transparenz wird die neue Bundesregierung die deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine wieder größtenteils geheim halten. „Die Bundesregierung wird künftig die Kommunikation zur Lieferung von Waffensystemen deutlich reduzieren", heißt es aus Regierungskreisen. Damit wolle man vor allem „dem Aggressor im Ukraine-Krieg militärische Vorteile verweigern". Es gehöre zur „Taktik in der Kriegsführung", öffentliche Debatten über Waffenlieferungen zu reduzieren.

Moslem-Siedlung in Texas: Washington nimmt “EPIC City” ins Visier

Eine Gruppe von Moslems will quasi eine eigene Moslem-Stadt in Texas aufbauen. Doch das Projekt stößt zusehends auf erheblichen Widerstand. Die Möglichkeit, in der Nachbarschaft zu Dallas eine potenzielle Dschihadisten-Brutstätte wachsen zu sehen, sorgt für Unmut.

Die US-amerikanische Bundesregierung hat laut Medienberichten mittlerweile eine Untersuchung des umstrittenen “EPIC City”-Projekts eingeleitet. Dabei handelt es sich um eine geplante Moslem-Siedlung in der Nähe von Dallas, die bei texanischen Behörden umfangreiche Bedenken ausgelöst hat. Das vom East Plano Islamic Center (EPIC) vorangetriebene mehr als 160 Hektar umfassende Mammutprojekt wirft nämlich auch Fragen zur nationalen Sicherheit Amerikas auf. (…)

Über 1.000 Wohneinheiten, eine Moschee, eine K-12-Schule (also die komplette Ausbildung vom Kindergarten bis zur High School), ein Gemeindezentrum, Einzelhandelsflächen (alles halal dann?) und weitere öffentliche Einrichtungen sollen entstehen. Faktisch handelt es sich dabei um eine komplette Parallelgesellschaft auf amerikanischem Boden, die dadurch entstehen könnte.

Weiterlesen auf report24.news

XXL-Insektenfabrik kämpft ums Überleben

Die größte Insektenfabrik Skandinaviens findet keine Kunden für ihr Insektenprotein. Nachbarn beklagen Geruchsbelästigung.

Der dänische Insektenerzeuger „Enorm Biofactory“ hat ein Restrukturierungsverfahren eingeleitet. Darüber hat das Unternehmen, das sich auf die Produktion von Larven der Schwarzen Soldatenfliege spezialisiert hat, die Medien informiert.

Begründet wurde der Schritt mit mangelnder Nachfrage. Die Zurückhaltung des Marktes habe es erschwert, ausreichend Umsatz und Finanzierung sicherzustellen, so der Vorstandschef von Enorm Biofactory, Carsten Lind Pedersen. Ziel sei es aber, die Anlage weiterzubetreiben, möglicherweise in einer neuen Struktur oder mit neuen Partnern.

Weiterlesen auf agrarheute.com

