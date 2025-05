Następne woker szaleństwo: Popularne piosenki dziecięce na cenzurowanym z powodu „seksizmu”, „rasizmu” i „shamingu ciała”.

Obudzony „ekspert od pedagogiki”: teraz chodzi o piosenki dla dzieci

Obudzony „ekspert od pedagogiki” znajduje teraz psy tropiące w popularnych piosenkach dla dzieci Seksizm, rasizm, zawstydzanie ciała i problematyczne przekraczanie granic. Więc się ich pozbądź.

„Ulubione piosenki dla dzieci, takie jak ”Hänschen klein„ czy ”Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ są teraz na celowniku Prager. Tym razem głównym oskarżycielem jest „ekspert ds. edukacji” Sabine Sundermeyer. „Ekspertka ds. płci” jest przekonana, że Piosenki dla dzieci wzmacniają stereotypy dotyczące płci. […]

Niszczyciele piosenek dla dzieci obrażają się również na „Hänschen klein”. Podczas gdy chłopiec odważnie wyrusza w świat, dziewczynki często pozostają w domu w piosenkach. A „Lisie, ukradłeś gęś” jest również bardzo szkodliwe dla dziecięcych dusz, ponieważ zwierzę jest tu nazywane złodziejem. […]

Przykład popularnej bitwy: pani Sundermeyer mówi o piosence dla dzieci „Emma, the duck that was always late” Jonathana Waltera (pseudonim sceniczny Mr H), która została udostępniona około 2,5 miliona razy na Spotify: „Piosenka sugeruje, że kobiety są wartościowe tylko ze względu na swój wygląd.” Ona i Piva widzą coś podobnego w „Jule never washes herself” – chodzi o wygląd. Według Sundermeyer, dziewczynki uczą się w tak młodym wieku skupiać się na swoim wyglądzie, a nie na umiejętnościach.

Edukatorka genderowa i jej koleżanka wzywają rodziców do przeanalizowania takich piosenek lub ich pominięcia. Potrzebne są nowe, „sprawiedliwe” teksty, które nikogo nie dyskryminują. Przeczytaj więcej na journalistenwatch

Europie grozi kolejna fala azylantów z Syrii – dwa miliony alawitów

Służby wywiadowcze ostrzegły już rządy krajów UE: nowi władcy Syrii mogą zmusić dwa miliony alawitów do ucieczki poprzez dalsze masakry – będą oni następnie próbowali przedostać się do Niemiec i Austrii.

Władca Syrii Ahmad Al-Sharaa

Według źródeł wywiadowczych, istnieje coraz więcej oznak, że miliony alawitów w Syrii przygotowują się do opuszczenia kraju objętego wojną domową, który jest obecnie rządzony przez byłych terrorystów. Rozpoczęcie takiego masowego exodusu byłoby katastrofą dla europejskich krajów docelowych: W Syrii mieszka obecnie od 2,5 do 3 milionów alawitów.

Alawici są mniejszością religijną. Znani są również jako Nusairianie i rozwinęli się z szyickiego islamu w IX wieku. Ich wiara zawiera elementy różnych religii, w tym chrześcijaństwa i gnostycyzmu, co odróżnia ich od innych ruchów islamskich. Ze względu na ich ezoteryczne nauki i rytuały, w przeszłości często byli uważani za heretyków i prześladowani.

Przeczytaj więcej na tichyseinblick.de

Iran chce otworzyć „bramy piekieł” w przypadku ataku USA lub Izraela

W przypadku ataku USA lub Izraela na Iran, Teheran zapowiada, że otworzy „bramy piekieł” dla obu krajów. „Jeśli popełnicie najmniejszy błąd, otworzymy dla was bramy piekieł” – powiedział przywódca irańskich Strażników Rewolucji, Hossein Salami, w wiadomości wideo nadanej w czwartek przez irańską agencję informacyjną Tasnim. Są to „poważne ostrzeżenia”.

W przypadku ataku USA lub Izraela na Iran, Teheran chce otworzyć „bramy do piekła”. (ATTA KENARE) (ATTA KENARE/AFP/AFP)

Izrael już wcześniej groził Iranowi poważnymi konsekwencjami, jeśli ten nie zaprzestanie wspierania jemeńskiej milicji Houthi. Izraelski minister obrony Israel Katz obarczył Iran „bezpośrednią odpowiedzialnością” za ataki milicji, która w niedzielę wystrzeliła rakietę w kierunku głównego izraelskiego lotniska w pobliżu Tel Awiwu. Izrael zrobi „to samo” Iranowi, co zrobił „Hamasowi w Strefie Gazy”, zagroził izraelski minister.

Czytaj więcej na nachrichten yahoo

Trump tworzy pierwszy program samodzielnej deportacji

„Dzisiaj podpisałem rozporządzenie wykonawcze uruchamiające pierwszy w historii program samodzielnej deportacji. Nielegalni cudzoziemcy przebywający w Ameryce zostaną ukarani, w tym nagłą deportacją w miejscu i w sposób zależny wyłącznie od naszego uznania. DO WSZYSTKICH NIELEGALNYCH IMIGRANTÓW: ZAREZERWUJCIE DARMOWY LOT JUŻ TERAZ!“.

W opublikowanym filmie Trump wyjaśnia, że nielegalni imigranci, którzy nie przyjmą hojnej oferty (darmowy lot plus pieniądze), poniosą surowe konsekwencje, w tym karę więzienia i konfiskatę mienia. Istnieje specjalna aplikacja do samodzielnej deportacji.

via Oliver Janich

