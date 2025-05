Ist Böhmermann nun endlich Geschichte?

Bild: YouTube

Es darf spekuliert oder gar gehofft werden, was wohl hinter dem „plötzlichen“ Rückzug des ZDF-„Provokateurs“ Jan Böhmermann stecken mag.

Angeblich will man seitens des ZDF auf frischen Wind setzen und Böhmermanns Format durch eine neue Late-Night-Show ersetzen.

Böhmermann macht „Pause“

Ab Juni wird also Jan Böhmermann durch einen bekannten Comedian im ZDF ersetzt. Offiziell macht Jan Böhmermann eine Pause. Das ZDF am Freitagabend und startet eine neue Late-Night-Show als Ersatz. Möglicher Weise ist man auch bemüht Böhermann vorerst einmal aus der „Schusslinie“ zu nehmen.

Jan Böhmermann verabschiedet sich also im Juni vom ZDF und bekommt quasi prominenten Ersatz, zumindest einmal für acht Wochen. Denn das „ZDF Magazin Royale“ legt sozusagen eine Sommerpause ein. Den Sendeplatz vom Freitagabend um 23 Uhr übernimmt somit der Comedian Till Reiners mit seiner neuen Late-Night-Show „Till Tonight“.

Stand-up-Comedy statt „agressiver Pseudo-Satire“

Ab 20. Juni übernimmt nun der Stand-up-Comedian Till Reiners den Sendeplatz von Jan Böhmermann. Eine, seitens des Senders als „Abwechslung, die sich die Fernsehgarten-Zuschauer im ZDF durchaus wünschen würden, angepriesene Programmänderung, wie auch ruhr24.de berichtet hatte. Statt, angeblich investigativer Satire erwartet also nun das Publikum acht Wochen lang Stand-up-Comedy, klassische Late-Night-Elemente und persönliche Geschichten, „verkauft“ als „alles mit der Leichtigkeit eines Sommerabends“.

Reiners hatte sich in den vergangenen Jahren mit einem Mix aus politischer Beobachtung, trockenem Humor und Pointen einen Namen gemacht hat. Ab Juni bringt er mit „Till Tonight“ nun also die neue Show ins ZDF-Abendprogramm.

„Urlaub ist mir generell zu anstrengend, deshalb freue ich mich, für acht Wochen ein Alibi zu haben“, meint Reiners mit einem Augenzwinkern. Das Konzept von „Till Tonight“ spiegle seine Persönlichkeit wider, Stand-up, aktuelle Themen aus seiner Perspektive und Gäste, wie unter anderem die Schweizer Comedian Hazel Brugger, werden Teil der Show sein.

Hazel Brugger übernimmt dann in mehreren Folgen auch eine feste Rolle. Mal am Schreibtisch, mal unterwegs, mal in ungewöhnlichen Einspielungen.

Zur Person des „Ersatz-Comedians“

Reiners wuchs am Niederrhein auf und studierte Politik. Über die Poetry-Slam-Szene fand er den Weg in die Comedy-Welt. Seit über einem Jahrzehnt steht er mit eigenen Programmen auf der Bühne. Inzwischen mischt er auch in Fernsehen und Social Media mit.

2022 übernahm Rainers auf 3sat die „Happy Hour“ von Sebastian Pufpaff. Im Podcast-Bereich ist er mit Formaten wie „Talk ohne Gast“ präsent. In „Till Tonight“ kombiniert er nun also seine Talente, „bissiger Kommentar trifft auf Alltagsbeobachtung, Politik auf Popkultur, Tiefgang auf Trash“.

