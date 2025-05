Der Anschlag von Bielefeld und das große Verschweigen

JULIAN REICHELT | Wir alle miteinander sind diese Woche in einem neuen Deutschland aufgewacht: Ein Land, in dem ein barbarischer Anschlag auf junge Menschen, die in einer Bielefelder Bar einfach nur feiern wollten, nicht mehr auf die Titelseiten der deutschen Tageszeitungen schafft, nicht mal bei der größten Regionalzeitung, der Westdeutschen Allgemeinen.

Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußerte sich nicht einmal zum Messerterror von Bielefeld. Er war stattdessen im Fußballstadion und feierte den Aufstieg des 1. FC Köln.

Julian Reichelts These in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“ lautet: wir erleben gerade einen Wendepunkt. Denn die holen Parolen der Politik – wie „Deutschland ist ein Einwanderungsland“ oder „In Deutschland ist kein Platz für Antisemitismus“ – haben ihre Glaubwürdigkeit verloren.

Dass die Politik aber noch lange nicht verstanden hat, dass sie dem Volk nicht mehr alles erzählen kann, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

