Brak słów od Merza o terroryzmie w Bielefeld!

JULIAN REICHELT | Niestety, przyzwyczailiśmy się już do tego, że politycy po wyborach mówią inaczej niż przed wyborami. To, co dotąd nam nieznane, to fakt, że życie ludzkie po wyborach zdaje się być mniej wartościowe i mniej ważne niż przed wyborami.

Atak terrorystyczny w Bielefeld oznacza nowy kryzys w niebezpiecznej polityce migracyjnej, która pod rządami Friedricha Merza najwyraźniej będzie kontynuowana.

Cyniczne motto wydaje się brzmieć: zwalcza się nielegalnie przybyły islamistyczny terroryzm, sprawiając, że znika on przez milczenie. A media publiczne chętnie w tym uczestniczą.

