Najwyraźniej mediom głównego nurtu, w skrócie MSM, nie wystarcza już finansowe utrzymywanie przy życiu przez państwo. Teraz dziennikarz SWR Georg Link, jeden z całego oddziału dziennikarzy, został mianowany rzecznikiem rządu w Ministerstwie Transportu.

Nagroda dla dziennikarzy lojalnych wobec systemu

Dziennikarz SWR Georg Link ma zostać rzecznikiem Ministerstwa Transportu. Wcześniej pracował także w stołecznym studiu ARD, o czym również informował portal apollo.news. Jest on już drugim dziennikarzem publicznego nadawcy, który został „nagrodzony” przez czarno-czerwony rząd.

Georg Link pracował wcześniej dla publicznego nadawcy SWR, gdzie był korespondentem ds. polityki państwowej, a wcześniej pracował również w stołecznym studiu ARD. Jednak, jak donosi również Table.Media, Link zmienia teraz karierę. Dziennikarz „szybko” staje się rzecznikiem rządu. Link przenosi się do Federalnego Ministerstwa Transportu pod kierownictwem ministra CDU Patricka Schniedera. Jest teraz rzecznikiem tego ministerstwa.

Link do tej pory cieszył się szerokim zainteresowaniem opinii publicznej za krytykę byłego ministra spraw wewnętrznych Nadrenii-Palatynatu, Rogera Lewentza (SPD). Został on ponownie wybrany na przewodniczącego krajowego SPD w 2023 r., chociaż rok wcześniej zrezygnował ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych z powodu uporczywej krytyki jego działań podczas powodzi w dolinie Ahr. Link skrytykował fakt, że Lewentz pozostał przewodniczącym landu i został skrytykowany przez sekretarz stanu ds. mediów, Heike Raab (SPD). Napisała nawet w tym czasie zapalający list do dyrekcji krajowej SWR.

Związek nagradza „lojalnych” dziennikarzy

Link nie jest pierwszym dziennikarzem publicznego nadawcy, który dołączył do nowego czarno-czerwonego rządu. 12 maja ogłoszono, że Sarah Frühauf, która wcześniej pracowała jako korespondentka stołecznego studia ARD, przeniesie się do Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kierowanego przez CDU/CSU jako rzecznik prasowy. Frühauf była wcześniej odpowiedzialna głównie za informowanie o CDU/CSU i przyciągnęła uwagę podczas kryzysu związanego z koronawirusem, na przykład za swoje komentarze zgodne z rządem.

Rzecznik rządu Merza w Urzędzie Kanclerskim również był wcześniej dziennikarzem. Stefan Kornelius był wcześniej szefem działu politycznego w Süddeutsche Zeitung. Czarno-czerwony rząd „awansował” zatem wielu „lojalnych” dziennikarzy, zwłaszcza z publicznych rozgłośni, na stanowiska kierownicze. Liczba ta może oczywiście wzrosnąć, ponieważ nie ogłoszono jeszcze wszystkich nowych rzeczników ministerstw.

W tym kontekście badanie powiązań między MSM a rządami stało się prawdopodobnie bezcelowe. Niegdyś czwarta władza państwowa jako organ kontrolujący rządzących przestała istnieć i już dawno uległa własnemu „upojeniu pieniędzmi i władzą”. Pod rządami kanclerza, który jest w stanie złamać wszystkie swoje obietnice wyborcze w ciągu kilku godzin od wyboru, nie stroni on od takiej niezaprzeczalnej „przejrzystości”.

***

