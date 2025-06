Tłuczek do mięsa w pośladkach: Format młodzieżowy RBB kontynuuje po skandalu „Kieszonkowa cipka”

RBB: Fridolin freudenfett, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Bildzitat: TikTok/via X; Komposition: Der Status.

RBB: Fridolin freudenfett, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; cytat obrazkowy: TikTok/via X; kompozycja: Der Status.

Obecnie program dla młodzieży RBB „Safe Space” po raz kolejny budzi przerażenie niepokojącymi wskazówkami dla nastolatków.

Niemcy są zmuszeni do współfinansowania państwowej telewizji – a kto się temu sprzeciwia, może trafić do więzienia. Świadomi tego, że nie muszą konkurować na rynku mediów, publiczni nadawcy coraz bardziej tracą poczucie wstydu – i należy to rozumieć dosłownie.

Wkładanie tłuczka do mięsa „odpowiednio dla młodzieży”

No cóż, nad czym łamaliście sobie głowy w wieku od 14 do 16 lat? Jeśli wierzyć publicznej stacji „RBB”, jedną z najbardziej poruszających spraw dla młodzieży jest pytanie, jakie przedmioty mogą wkładać do odbytu. Prezenterka bez cienia wstydu wyjaśnia młodym ludziom, na co muszą zwracać uwagę podczas masturbacji analnej.

Przedmiot powinien mieć „zatrzymywacz”, aby nie zniknął całkowicie „w brzoskwini”. Ponadto nie powinien być „kruchy, ostry ani brudny”, co oznacza, że oprócz długopisów nie nadają się do tego również butelki po piwie. Zwycięzcą testu okazał się zresztą masywny, ale „czysty tłuczek do mięsa”. Ważne jest, aby odbytnica była „dobrze nawilżona”, ale przynajmniej nie trzeba „wsadzać tam od razu całego młotka”.

Beim Jugendformat „Safe Space“ (RBB) wird getestet, was man sich in den Po schieben kann. Testsieger ist ein sauberer Fleischklopfer. #OerrBlog pic.twitter.com/deNR6elmdV — ÖRR Blog. (@OERRBlog) June 3, 2025

„Kieszonkowe cipki” i „FLINTAs”

Ten klip, który obecnie stał się viralem w mediach społecznościowych, nie jest bynajmniej odosobnionym przypadkiem. Zaledwie kilka dni temu opublikowane na kanale TikTok „Safe Space” wideo wywołało falę oburzenia. Wyjaśnia ono, jak zrobić „kieszonkową cipkę” z ręcznika kuchennego i gumowej rękawiczki. Zaleca się, aby te artykuły gospodarstwa domowego „łatwo podkraść rodzicom”.

Za pomocą takich klipów wielokrotnie nagradzany format RBB chce informować osoby w wieku 14–16 lat o dojrzewaniu i seksualności oraz „poruszać tematy związane z wstydem w swobodnej i otwartej atmosferze”.

Główną grupą docelową są tzw. „FLINTA” – pod tym skrótem kryją się „kobiety, lesbijki, osoby interseksualne, osoby niebinarne, osoby transpłciowe i osoby bezpłciowe”.

Między „Free Bleeding” a sikiem pod prysznicem

Kanał TikTok, do którego się odnosi, jest prawdziwą skarbnicą. Portfolio jest szerokie: czasem wyjaśniane jest, jak pozbyć się wszy łonowych, lub jak można wykorzystywać codzienne przedmioty, takie jak łyżka czy siodełko rowerowe, jako „zabawki erotyczne” (przynajmniej ostrzega się przed odkurzaczami).

Oczywiście nie brakuje instrukcji dotyczącej „Free Bleeding”, czyli rezygnacji z produktów menstruacyjnych podczas okresu. Pomiędzy znajdziemy też film dotyczący pytania, czy można używać folii spożywczej jako „ściereczki do lizania”. Sikanie pod prysznicem reklamowane jest jako „dobre dla środowiska”. Za to chętnie płaci się 18,36 euro miesięcznie. Szczegół na marginesie: CDU bez ironii uznaje przekazywanie takich treści za „współczesne” (unironisch für „zeitgemäß“).

Mastektomia, aborcja i usunięcie piersi

Oprócz takich dziwacznych tematów znajdują się również niezwykle niepokojące treści. Wiele filmów reklamuje aborcję za pomocą leków (określaną tutaj jako „bardzo bezpieczną”), poprzez odessanie oraz ewentualnie bez zgody rodziców. Krytyczna ocena w tym formacie „Young Health” nie ma miejsca, zamiast tego aktywność seksualna jest akceptowana już od formalnego ustawowego minimalnego wieku 14 lat.

W innym klipie za pomocą uroczej animacji bagatelizowane jest, jak działa mastektomia – czyli operacyjne usunięcie żeńskiej piersi – aby stała się „ładnie płaska”. Fakt, że ta daleko idąca operacja jest ryzykowna i ostatecznie nieodwracalna, nie jest nawet wspomniany. Wiele osób ubolewa później nad takimi zabiegami – ale zwykle jest już za późno. Również wielogodzinne i regularne uciskanie żeńskiej piersi za pomocą „bindera” jest przedstawiane przez bardzo erotyczną damę (patrz wideo) jako normalne.

Im RBB Jugendformat Safe Space wird Mädchen erklärt, wie man mit einem Binder Brüste abquetscht, um wie eine nicht-binäre Person auszusehen. #OerrBlog pic.twitter.com/OvAbxhdJ37 — ÖRR Blog. (@OERRBlog) May 31, 2025

