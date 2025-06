Donald Trump ist gescheitert

Bild: shutterstock

Donald Trump trat an mit der Ankündigung an, den Ukrainekrieg zu beenden und keinen weiteren Krieg zu beginnen. Mit beiden Ankündigungen ist er gescheitert. Es ist offensichtlich, dass er sich nicht gegen den „Tiefen Staat“ und der „Israel-Lobby“ durchsetzen konnte:

Von FRANZ FERDINAND

1. Ukrainekrieg:

Mit dem teilerfolgreichen Angriff der Ukraine auf die russische strategische Bomberflotte vom 2. Juni. 2025, der 18 Monate mit Hilfe der USA geplant und durchgeführt wurde, wurde das Vertrauen zwischen Putin und Trump zerstört. Insbesondere muss dabei betont werden, dass diese Flugzeuge nach dem START II Vertrag für Satelliten sichtbar frei herumstehen müssen und nicht in Hangars versteckt werden dürfen. Diese Koordinaten wurden an die Ukrainer weitergegeben und somit hat sich Trump und die USA als parteiisch in diesem Krieg gezeigt und ist als Vermittler unbrauchbar.

2. Angriff Israels auf den Iran:

Dieser Angriff wurde ebenfalls ein Jahr lang geplant und mit Hilfe der USA und ihren Verbündeten in dieser Region (Saudi-Arabien, Irak, Oman, usw..) durchgeführt. Beteiligt an diesem Angriff war sicher auch eine innere Opposition, die mit Israel kooperiert. Anders wäre es unmöglich gewesen, die Aufenthaltsorte der ermordeten Personen zu kennen.

Der Umsturz in Syrien, bei dem Assad durch eine westlich orientierte Kopfabschneider-Bande ersetzt wurde, war im Nachhinein betrachtet offenbar Teil dieser Vorbereitungen.

Besonders pikant war, dass der iranische Chefverhandler für die Verhandlungen zwischen der IAEO und dem Iran (Amirhossein Faghihi) ermordet wurde. Diese Verhandlungen hätten am 15.06.2025 stattfinden sollen und wurden nun offenbar gezielt verhindert.

Dieser Angriff ist klar völkerrechtswidrig, da die Gefährdung Israels durch den Iran genauso herbei phantasiert wurde, wie dereinst die irakischen Massenvernichtungswaffen, mit denen der zweite Irakkrieg begründet wurde. Die Behauptung, dass der Iran bereits waffenfähiges Uran besitze, oder knapp davorsteht, Uran so weit anzureichern, ist eine glatte Lüge.

Bei dem Angriff israelischer Bomber wurden offenbar auch Informationen von der IAEO verwendet, womit klar ist, dass dies keine neutrale Organisation ist.

Worum es in diesem Konflikt wirklich geht:

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist genauso ein Stellvertreterkrieg wie der Krieg Ukraine gegen Russland. Die Einmischung der USA und Großbritannien im Iran geht bis auf das Jahr 1953 zurück, in dem der demokratisch gewählte Präsident Mossadegh durch den CIA gestürzt wurde. Nach dem Sturz des danach inthronisierten Schahs befindet sich die iranische Republik und die USA in einem Dauerkonflikt. Israel hat da nur die Funktion eines Kettenhundes.

Diese ganze Debatte um das iranische Atomprogramm ist nur eine Nebelgranate. In Wirklichkeit geht es um die Aufrechterhaltung der unipolaren Weltordnung. Durch die Kontrolle des Werte-Westens über den Iran könnte die wirtschaftliche Entwicklung Asiens blockiert werden und somit die unipolare Weltordnung verteidigt werden. Umgekehrt spielt der Iran als Verkehrsknotenpunkt eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der multipolaren Weltordnung:

China hat 2021 mit dem Iran eine strategische Partnerschaft beschlossen, mit der der Iran westliche Sanktionen umgehen kann. China bekommt billiges Öl und investiert Milliarden in Persien China schließt langfristigen Pakt mit dem Iran – DiePresse.com )

Eine zweite wichtige Verkehrslinie ist der Nord-Süd-Korridor Nord-Süd-Korridor, Handel: Putins geopolitischer Schachzug)

Wie man sieht, ist Persien eine Drehscheibe für den Verkehr von Nord nach Süd und von Ost nach West unter Umgehung von Seerouten. Die westlichen Seemächte verlieren automatisch ihre Bedeutung. Die unipolare Weltordnung mit den von den westlichen Eliten oktroyierten „Regeln“ wird bedeutungslos.

Ziel des israelischen Angriffs ist also ein politischer Umsturz im Iran, um die wirtschaftliche Entwicklung Asiens zu behindern.

Somit ist der Angriff Israels auf den Iran noch gefährlicher als der ukrainische Stellvertreterkrieg gegen Russland, da dadurch die Interessen ganz Asiens betroffen sind. Folglich kann man davon ausgehen, dass die BRICS-Länder Russland, China und Indien einen vom Werte-Westen inszenierten Umsturz im Iran nicht einfach hinnehmen werde. Die ganze Vorgangsweise des Westens erinnert an den Maidan-Putsch. Man will offenbar eine kleine Gruppe Oppositioneller an die Macht putschen. Ein zweites Mal wird ein derartiger Coup wohl nicht funktionieren.

Man kann die ganze Aktion Israels auch als Teil des, immer wieder herbei phantasierten Krieg gegen China betrachten. Israel und die USA riskieren somit, dass China von seiner bisher zurückhaltenden Politik abweicht und den Iran direkt unterstützt.

Neben der militärischen Unterstützung des Irans hat China allerdings noch andere Optionen:

Als Reaktion auf die Trump´schen Strafzölle hat China einen Ausfuhrstopp für Magnete und seltene Erden verhängt. China produziert etwa viermal so viele seltene Erden wie die USA (Seltene Erden » Verwendung, Vorkommen und Investment). Damit gefährdet China die Produktion in der Elektronik und somit in weiterer Folge die Produktion von Rüstungsgüter, Elektroautos und vieles mehr (China stoppt Export Seltener Erden | Telepolis).

Den Sieg Israels bei seinem Angriff auf den Iran kann man somit mit dem Sieg Hitlerdeutschlands über Polen vergleichen, wodurch sich Hitler nur neue Gegner eingehandelt hat. Ebenso könnte es Israel ergehen. Israel errang ein Pyrrhussieg, der bereits den Keim der Niederlage in sich birgt.

Trump verfolgte ursprünglich mit seiner „Amerika zuerst“ Politik die Idee, den unipolaren Anspruch Amerikas aufzugeben und eine multipolare Welt zu akzeptieren. Dies wäre die Lösung für das dringendste Problem Amerikas, nämlich der Schuldenproblematik gewesen. Ausgaben für unnötige Kriege wären gestrichen worden und neue Geschäftsmöglichkeiten z.B. mit Russland wären möglich geworden um Einnahmen zu erhöhen. Damit ist nun auch Schluss. Die USA befindet sich nach wie vor auf einem Untergangspfad. Der derzeitige jährliche Refinanzierungsbedarf der USA beträgt 10 Billionen Dollar. Ausländische Investoren stehen dafür nicht mehr zur Verfügung. Letztendlich muss die FED einspringen und einfach Geld drucken, um das Budget zu retten. Damit wird das Grab für den US-Dollar immer tiefer und die Entdollarisierung der Weltwirtschaft wird sich beschleunigen. Der aktuelle Kurssprung beim Gold bestätigt diesen Trend.

Die Rettung der USA auf demokratischem Wege ist somit gescheitert. Der „Tiefe Staat“ ist nicht abwählbar und wird die USA weiter in den Untergang zerren.

