Auch Südtirol hat genug!

Migranten in Bozen bei Polizeikontrolle | Bildquelle: sceenshot 'südtirol NEWS'

Auch in Südtirol, dem überwiegend deutschen Teil Italiens hat man die Segnungen der weltoffenen Buntheit, so wie in Österreich und Deutschland nicht im Griff. Übergriffe auf Einheimische durch Schutzsuchende machen auch dort das Leben zunehmend gefährlicher.

Inzwischen regt sich auch in diesem, durch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geraubten Teil Tirols ebenfalls der Widerstand gegen die migrartionsbedingten unerträglichen Zustände, wie eine Rede aus dem Südtiroler Landtag zeigt:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.