Israel zuerst!

Heute, am 22.07.2025 in der Früh wurde bekanntgegeben, dass die USA die iranischen Atomanlagen in Natanz, Isfahan und Fordow angegriffen hat und komplett zerstört hätte! Mission completed! UNSER MITTELEUROPA berichtete. Man darf allerdings bezweifeln, ob diese Angriffe mehr als nur oberflächliche Zerstörung verursacht haben. Die Atomanlage in Natanz galt ja schon als durch die Israelis zerstört, jedoch zeigten Satellitenbilder, dass bloß ein Umspannwerk getroffen wurde.

Von FRANZ FERDINAND | Völlig unglaubwürdig ist die Behauptung, dass der Angriff auf die Anlage in Fordow erfolgreich war. Diese liegt 90 Meter unter der Erde. Über die Methode der Zerstörung kursieren verschiedene Versionen:

Eine Version besagt, dass sich die Raketen bei ihrem Einschlag erst viele Meter tief in den Boden bohren müssen (wie das funktionieren soll, ist völlig unklar) und erst in der Tiefe explodieren. Eine zweite Version besagt, dass mehrere Treffer an der gleichen Stelle den ganzen Berg so quasi abtragen müssen, um an die unterirdischen Einrichtungen heranzukommen. Diese Erklärungsversuche sind noch viel dümmer, als alle Erklärungsversuche für den behaupteten „menschengemachten Klimawandel“ zusammen.

Es kann gut sein, dass diese Attacke nur eine PR-Aktion Trumps war, um sich selbst aus der Schusslinie der Israel-Lobby und des Tiefen Staates zu bringen.

Als Donald Trump die Regierung übernahm, hatte er sicher die ehrliche Absicht den Krieg in der Ukraine zu beenden, keinen weiteren Krieg zu beginnen und den gigantischen Schuldenberg der USA zu reduzieren. Doch der „Tiefe Staat“ und die „Israel-Lobby“ hatten andere Pläne. Diesen Netzwerken kann sich offenbar niemand widersetzen.

Ein gutes Beispiel dafür ist Tulsi Gabbard, ihres Zeichens Director of National Intelligence. Sie erklärte noch vor wenigen Tagen, dass der Iran nach den Erkenntnissen ihrer Behörde nicht an einer Atomwaffe arbeitet. Einige Tage später distanzierte sie sich von dieser Erklärung und behauptet jetzt das Gegenteil. Offenbar erlaubt der Druck der Machteliten im Hintergrund nicht mehr, dass sich irgendwer diesen Akteuren widersetzt. Das gilt auch für Trump. Ihm droht sicherlich ein Kennedy-Schicksal, wenn er weiter seine Politik fortsetzt. Ein Attentat gab es ja schon. War das vielleicht eine Warnung?

In der Zwischenzeit wird immer klarer, dass diese Verbrecherorganisationen im Hintergrund fest entschlossen sind, die USA in den von Israel begonnenen Krieg hineinzuziehen. Die Gründe liegen auf der Hand:

Israel hat sich bei seinem völkerrechtswidrigen Angriff auf den Iran komplett verschätzt. Wie in der Zwischenzeit viele Videos im Netz zeigen, können die iranischen Hyperschallraketen den vielbesungenen „Iron Dome“ durchdringen. Obendrein scheinen der israelischen Armee die Abwehrraketen auszugehen. 20 000 für die Ukraine bereits allokierte Abwehrraketen müssen nach Israel umgeleitet werden. Israel geht ohne der amerikanischen Unterstützung sprichwörtlich die „Puste“ aus.

Israel droht ein biblisches Desaster. Es ist klar, dass die Israel-Lobby dies mit allen Mitteln verhindern will.

Um den Iran schwer zu treffen reicht nicht ein paar Tage andauerndes Bombardement. Es ist eine monatelange, wenn nicht sogar jahrelange Kampagne notwendig, um die industriellen Fähigkeiten des Irans auszuschalten. In der Zwischenzeit bleibt aber der Iran nicht ruhig sitzen, sondern schlägt zurück. Diesen Zerstörungswettlauf wird der Iran schon aus der unterschiedlichen Größe der beiden Länder leicht gewinnen. Ohne die massive und direkte Unterstützung Israels durch die USA ist an einen Sieg über den Iran nicht zu denken.

Für die Fortsetzung des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der USA trommeln in der Zwischenzeit unisono alle westlichen Medien. Man versucht die Auswirkungen der weiteren Kriegshandlungen der Amerikaner herunterzuspielen. Es sei ja nur ein ganz kurzer Krieg notwendig, da es ja angeblich nur um die Zerstörung der unterirdischen Anreicherungsanlage in Fordow gehe.

Wahr ist vielmehr, dass man das iranische Atomprogramm nicht nachhaltig zerstören kann und dies auch nicht das eigentliche Ziel der Kampagne ist. In Wahrheit will man im Iran einen „Regime-Change“ durchführen und ein westlich dominiertes Regime im Iran inthronisieren. Dies ist Teil einer geopolitischen Einkreisungsstrategie gegen Russland und China.

Unmittelbare Hauptziele sind die Unterbrechung der „Neuen Seidenstraße“ und des „Nord-Süd-Korridors“, der es Russland erlaubt, Waren über den Iran direkt in den indischen Ozean zu transportieren. UNSER MITTELEUROPA berichtete. Diese Landverbindungen untergraben den Wert der Kontrolle der Seewege durch die Seemächte und somit deren Macht. Natürlich kann man der westlichen Öffentlichkeit nicht erklären, dass man wegen geopolitischen Zielsetzungen einen langen Krieg mit vielen Opfern führen muss. Man benötigt natürlich ein gutmenschliches Narrativ, die Verhinderung des iranischen Atomprogramms, ohne irgendeine internationale Rechtsgrundlage.

So nebenbei wird für diesen „Regime-Change“ mit dem Argument geworben, dass sich die Iraner nach ihrer „Befreiung“ von den Mullahs durch den Werte-Westen sehnen. Diese ganze Argumentation ist abgrundtief dumm, wenn man bedenkt, dass die Iranische Republik seit ihrer Gründung einen ständigen Abwehrkampf gegen den Westen führt. Man erinnere sich nur an den von Amerika inszenierten Krieg Saddam Husseins gegen den Iran, der vielleicht einer Million Iraner das Leben kostete. Nachdem die gleiche Macht gerade 40 000 Palästinenser abgeschlachtet haben, wünschen sich die Iraner die Befreiung durch diese Verbrecher? Das ist realitätsfremdes Wunschdenken.

Als Trump am 19.07.2025 das Ultimatum an den Iran, Verhandlungen trotz der Israelischen Dauerangriffe wieder aufzunehmen um 14 Tage zu verlängern, schöpften viele Menschen Hoffnung, dass der „Dritte Weltkrieg“ nochmals abgewendet werden kann. Mit dem heutigen Angriff der USA ist diese Hoffnungen jedoch auf null gesunken.

Momentan kann man nur spekulieren, wie es weiter gehen wird. Viel hängt von der Unterstützung des Irans von seinen Verbündeten, China und Russland ab.

