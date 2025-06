Ungarische Volksbefragung mit 95% gegen EU-Beitritt der Ukraine (Video)

Dies ist einer der Gründe, warum die links-globalistischen EU-Eliten den ungarischen Ministerpräsidenten Orban hassen. Weil er sich für sein Volk einsetzt, indem er es zu wichtigen Themen – bindend für ihn als Politiker – befragt.

Auf einer Pressekonferenz in Brüssel gab nun Orban das Ergebnis der Volkbefragung „Voks2025“ über den EU-Beitritt der Ukraine, an der 1/3 der Wähler, insgesamt 2,48 Millionen teilgenommen hatte, bekannt.

„95 % der abgegebenen Stimmen waren Nein und 5 % Ja. Das ist die Situation: Ich bin mit einem starken Mandat hierher gekommen. Meine Stimme ist mächtiger und meine Stimme männlicher geworden. Aber heute werde ich mit den Stimmen von mehr als zwei Millionen Ungarn sagen, dass Ungarn den Beitritt der Ukraine zur EU nicht unterstützt. Dies sind die nackten Fakten.“

– so Orban.

Für die globalistischen EU-Kriegstreiber-Eliten ein erneuter Affront – Orbans direkte Demokratie:

„Denn betreffend der EU-Mitgliedschaft der Ukraine kann Ungarn nicht umgangen werden, weil ein einstimmiger Beschluss erforderlich ist, sogar um eine Reihe von Verhandlungen zu eröffnen. Das habe ich nicht. Das wird also nicht passieren. Heute kann nichts passieren, was rechtliche Auswirkungen auf die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union hat.„

Man kann Erklärungen abgeben und reden, aber die EU wird auch keine gemeinsame Position haben, weil Ungarn sie nicht unterstützt. Aber diejenigen, die nicht mit uns einzeln einverstanden sind, sechsundzwanzig oder so viele, wie es gibt, können sagen, was sie wollen, auch hier gibt es Freiheit.“

Orban voller Spott gegenüber Manfred Weber

Ministerpräsident Orban ging dann auf den neuen, von den Brüsseler Eliten geschaffenen und unterstützten Oppositionspolitiker Peter Magyar ein: Den Ex-Ehemann der ungarischen Ex-Justizministerin, mutmaßlicher Ehefrauenschlägerin, der jene bespitzelt hat, sowie in der Öffentlichkeit sich als Sexist geoutet Habender:

„Herr Weber sagt, er habe die Nase voll von mir und die Nase voll von einstimmigen Entscheidungen. Das ist keineswegs überraschend. Herr Weber ist es gewohnt, seiner Marionette, der ‚Theiß‘-Partei und ihrem Vorsitzenden (Dem neuen Oppositionsführer Peter Magyar), der zur Europäischen Volkspartei gehört, Anweisungen zu geben. Er erpresst sie mit der Institution der Immunität, um sie von ihren öffentlichen Vergehen freizusprechen.

Obwohl Herr Weber als Hungarophober bekannt ist, kann er es sich nicht leisten, die Meinung von mehr als zwei Millionen Ungarn über die Ukraine zu ignorieren. Herr Weber kann die ungarische Regierung nicht bedrohen und seinem Ministerpräsidenten keine Befehle erteilen!“

Stimme der Vernunft

Auch vom Mitglied es Europäischen Parlaments Petr Bystron (AfD/ESN) liegt dazu eine Stellungnahme vor: Ungarns Veto des EU-Beitritts der Ukraine ist Stimme der Vernunft

„95 % der Ungarn lehnen den Beitritt der Ukraine in die EU per Referendum ab. Ungarn ist das einzige Land, das sein Volk in der Angelegenheit befragt hat. Abgesehen von der fehlenden demokratischen Legitimation und vom Bruch eigener Aufnahmekriterien würde eine Mitgliedschaft die EU zur unmittelbaren Kriegspartei machen. Das ist Wahnsinn. Ungarns Veto ist die einzige Stimme der Vernunft. Andere Länder sollten dem Beispiel Ungarns folgen und ebenfalls ihre Bürger befragen.“

