Bei Staatsführern der EU erwachen einmal mehr die alten Träume vom Osten | Quelle: Artwork UM

Larry Johnson liess bei seinem Auftritt am 27.6.2025 bei Judging Freedom die Bombe platzen: Truppen der Briten, Franzosen, Australier … wären auf dem Weg nach Odessa, um dort Stellung zu beziehen!

Larry Johnson: „Es ist zu erwarten, dass die Russen in den

nächsten Wochen eine ganze Reihe von ihnen töten werden!“

Von REDAKTION | Wovon die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Marija Sacharowa am 3. April 2025 schon warnte, scheint jetzt tatsächlich einzutreten.

Auszug aus dem Briefing der Sprecherin des russischen

Aussenministeriums zum Thema „Provokation & Eskalation“

[…]

Im Gegenzug geben Großbritannien und die EU ihre Bemühungen um eine Konsolidierung Europas zur Unterstützung der Ukraine nicht auf. Diese Aufgabe stand im Mittelpunkt des jüngsten „Europäischen Gipfels“, der am 27. März 2025 in Paris stattfand und an dem Länder, die sich der „Koalition der Willigen“ angeschlossen hatten, teilnahmen. Diese Koalition wurde vor einem Monat von London ins Leben gerufen, um ein „Friedenstruppenkontingent“ für den Einsatz in der Ukraine zu bilden. Es scheint jedoch, dass diese Initiative in eine Sackgasse geraten ist.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Gründung einer „Aktionskoalition für einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden“ angekündigt, die diejenigen vereinen soll, die „den Wunsch nach Einheit beim Aufbau des Friedens durch Stärke bekunden“. Dies wirft die Frage auf, was diese „Koalition der Willigen“ bzw. die „Koalition für Frieden durch Stärke“ zu tun beabsichtigen. Es scheint, dass es sich hierbei dem Namen nach um fragwürdige Gruppierungen von Vertretern mit psychischen Problemen handelt:

Denn, es ist offensichtlich, dass weder die „Koalition der Willigen“ noch die „Koalition für Frieden durch Stärke“ etwas mit Frieden zu tun haben!

Es handelt sich hierbei vielmehr um ausufernde Untergruppen der „Kriegspartei“, die – wie sie selbst zugeben – übermotiviert darauf aus sind, Russland eine „strategische Niederlage“ zu bereiten. Nachdem sie mit diesem Vorhaben gescheitert sind, versuchen die EU-Mitglieder nunmehr, den Anschein von Aktionismus neu zu beleben, um entsprechende Strukturen zu schaffen.

[…]

Am oben genannten „Gipfeltreffen“ in Paris wurde auch die französisch-britische Initiative diskutiert, um nach Abschluss eines Friedensabkommens eine „Garantietruppe“, anstatt einer „Friedenstruppe“, in der Ukraine zu stationieren:

Dies scheint darauf abzuzielen, die Bürger der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs gänzlich zu verwirren, um nicht zu verstehen:

wer auf wessen Seite steht,

wer welche Rolle spielt,

wer wen unterstützt,

wer wie heißt,

wer welche Funktionen ausübt!

Diese Kräfte sollen nicht an der Front des Konflikts eingesetzt und die ukrainischen Streitkräfte dort nicht ersetzen. Ihr Zweck wäre es, strategische Punkte abzudecken und mit den Ukrainern vereinbart wurde, wie Odessa oder Lemberg, was in Paris und London offen diskutiert wird. Es scheint, dass die Europäer bereits ein Auge auf diese Städte geworfen haben und eigene Pläne dazu verfolgen. Darüber hinaus hätten diese Kräfte die Aufgabe, potenzielle „russische Aggressionen“ abzuschrecken.

Dies erinnert an die militärische Intervention der Entente-Mächte während des russischen Bürgerkriegs von 1917 bis 1922. Wir sind uns jedoch der Geschichte bewusst.

[…]

Die aufgeführten Fakten bestätigen erneut die Wichtigkeit der speziellen Militäroperation zur Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine und zur Beseitigung der von ihrem Territorium ausgehenden Bedrohungen:

Alle Ziele der speziellen Militäroperation werden, wie die russische Führung wiederholt erklärt hat, erreicht werden!

Zitat Ende

Nach ihrer jüngsten Niederlage gegen die Iran, wendet sich die atlantische Kriegspartei wieder ihrer ersten Front in der Ukraine zu und versucht an dieser Stelle die Kriegslage entsprechend neu anzuheizen!

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

