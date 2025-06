Steuersenkung für Millionen Deutsche abgesagt, aber 20 Mio. für den Kongo!

Steuersenkung für Millionen Deutsche abgesagt, aber 20 Millionen für den Kongo!

JULIAN REICHELT | Die ganze Welt kann sich auf Deutschland verlassen, bloß nicht die Bürger dieses Landes. In Afghanistan können die Menschen sich darauf verlassen, dass wir die sogenannten „Ortskräfte“ nach Deutschland und direkt ins Bürgergeld fliegen.

Aber hier können wir uns nicht darauf verlassen, dass der Finanzminister so spart, wie der Bundeskanzler es versprochen hat. Gleich bei seiner ersten wichtigen Pressekonferenz als Finanzminister hat Lars Klingbeil alle schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Ausdrücklich sagt Lars Klingbeil, dass es für ihn KEINEN Wert hat, unser Geld NICHT auszugeben.

Lars Klingbeil möchte auch nicht mehr Finanzminister genannt werden, sondern „Investitionsminister“. Auch die Senkung der Stromsteuer, die zumindest einen kleinen Teil der verrücktesten und zerstörerischsten Energiepolitik der Welt kompensieren sollte, fällt nun aus. Ausgeben will Lars Klingbeil unser Geld natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Für was alles in der Welt Geld da ist und vor welchen Worten Sie sich bei Sozialdemokraten besonders fürchten sollten, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“

