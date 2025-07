Wenn Oligarchen sich streiten, erfahren ihre Opfer die traurige Wahrheit!

«Korporatokratie» heisst die staatliche Machtübernahme durch Konzerne & Monopole | Quelle: Jonathan McIntosh, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Während Donald Trump seinem ex-Buddy, Musk androht Staatsaufträge zu entziehen, kontert dieser mit seiner Forderung eine «America Party» gründen zu lassen2lackcontb, um als «Alternative zum Einparteiensystem von Demokraten und Republikanern» dem Volk eine STIMME zu geben.

Die Revolution der Feudal-Technokraten

frisst zuletzt ihre kapitalistischen Kinder

Von REDAKTION | Donald Trump und Elon Musk haben sich inzwischen endgültig überworfen, gehen getrennte Wege und beschimpfen sich in aller Öffentlichkeit. Daneben geht es auch um sehr viel Geld. Donald Trump hat dazu am 1. Juli 2025 die nachstehende Nachricht auf seiner Social-Media Plattform TRUTH Social, die sich im Besitz der von ihm im Jahr 2021 gegründeten Trump Media & Technology Group befindet, veröffentlicht:

Trumps Drohung an Elon Musk lautet ins Deutsche übersetzt:

Elon Musk hatte schon lange bevor er mich als Präsidentschaftskandidat so nachdrücklich unterstützte, gewusst, dass ich gegen die EV [Elektro-Auto]-Verfügung bin. Diese ist lächerlich und war stets ein wichtiger Teil meiner Kampagne. Elektroautos sind fein, aber nicht jeder sollte gezwungen sein, eines zu besitzen. Elon dürfte mehr Subventionen als jeder andere Mensch in der Geschichte kassieren – bei weitem, doch ohne Subventionen müsste Elon wahrscheinlich seine Läden dicht machen und zurück nach Südafrika ziehen. Keine Raketenstarts, Satelliten oder Elektroauto-Produktion mehr und unser Land könnte ein VERMÖGEN sparen. Vielleicht sollten wir DOGE [US-Amt für Regierungseffizienz] ANHALTEN, einen guten und harten Blick darauf zu werfen? UM VIEL GELD ZU SPAREN!!!

Trump Zitat Ende

Das sind brisante Fakten vom Daddy [Kosewort des NATO-Generalssekretärs, Mark Rutte für seinen Atlantik-Führer], welche die Märchen vom Aufstieg der US-Tech-Gründer „aus Garagen“ heraus, endgültig ins Reich der Fabeln verweisen.

Eine Veröffentlichung der Washington Post vom 26. Februar 2025 bestätigte die grausame Wahrheit. Das Blatt legte minutiös das Geheimnis, welches die Kür zum sogenannten „reichsten Mann der Welt“ tatsächlich erst möglich macht, offen:

Im Laufe der Jahre hätten die Unternehmen mit Musk mindestens 38 Milliarden US-Dollar an staatlichen Aufträgen, Darlehen, Subventionen und Steuergutschriften einkassiert!

Ganz wichtig sei auch gewesen, dass jenes Geld der vielen kleinen Steuerzahler das Steckenpferd der libertären Welt – das Unternehmen Tesla zur Produktion von Elektroautos – in kritischen Momenten vor Zahlungsschwierigkeiten bewahrte.

Der Hauptanteil jener Zuschüsse durch den Staat wären an Tesla (Elektroautos) bzw. SpaceX (Satelliten) geflossen. Tesla hätte im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen zur Förderung der Elektroautoindustrie 11,4 Milliarden US-Dollar an Steuergutschriften erhalten. Zusätzlich wären die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA für Käufer durch eine Steuergutschrift des Bundes in der Höhe von 7.500 US-Dollar pro Fahrzeug noch extra bezuschusst.

Zwei Drittel jener 38 Milliarden USD wären erst innerhalb der letzten fünf Jahre in die beiden Unternehmen geflossen. Die gesamten Förderbeträge aus staatlicher Hand dürften tatsächlich jedoch noch höher ausgefallen sein: Denn, die Recherche der Washington Post umfasste nur öffentlich zugängliche Verträge, doch hatte vertrauliche Verteidigungsaufträge der Nachrichtendienste und Bundesregierung wohlweislich unberücksichtigt gelassen.

SpaceX entwickelt – laut einer Meldung von Reuters – Spionagesatelliten für das National Reconnaissance Office, die Spionagesatellitenabteilung des Pentagon. Laut Washington Post habe NASA-Sprecherin, Cheryl Warner offen gestanden, dass die Behörde bisher mehr als 15 Milliarden Dollar in SpaceX für deren Arbeiten an zahlreichen Weltraumprogrammen investiert hätte.

Jener staatlicher Geldsegen zugunsten ausgewählter Unternehmen in der Hand von Oligarchen ist auch Feudal-Technokraten der Cloud-Plattformen, welche kapitalistische Strukturen auf Mietbasis [20% – 40%] zunehmend flächendeckend abzocken, nicht entgangen: Der Erfolg von SpaceX bei der Sicherung von Bundesaufträgen veranlasste 2016 den Konkurrenten von Musk Jeff Bezos, Gründer von Blue Origin (und Eigentümer der Washington Post), zur Aussage: „Elons wahre Superkraft ist es, staatliche Gelder zu lukrieren. Von nun an werden wir uns um alles bemühen, worauf SpaceX bietet,“ so die Washington Post.

Bekanntlich geht man davon aus, dass die USA in Bezug auf neue Trends EU-Europa stets einen Schritt voraus wären. Daraus lässt sich für das Wirtschaftssystem des Westens und seine Zukunft nur noch der folgende trübe Trend herleiten:

Kapitalistische Strukturen unter Oligarchen werden vom Steuerzahler, der dafür den Gürtel enger zu schnallen hat, staatlich alimentiert, was den Bürgern Kaufkraft entzieht.

Dieses Verfahren könnte man auch als „Kommunismus im Kopfstand“ bezeichnen, doch auf solche Weise wird in sogenannten „libertären Systemen“ von unten nach oben umverteilt. Wenn jedoch jenes Pyramidenspiel zusammenbricht, werden die Reste der Industrien vom bestehenden Techno-Feudalismus, der ganz oben an der Spitze steht, übernommen und der Schrott davon unter dem Zauberwort «Great Reset» nach unten in die Simulationsdemokratie abgegeben: Für das kaputte System dort, dürfen dann die Bürger aufkommen und haben dafür natürlich alle Kosten zu tragen, während Profite und Vermögen zunehmend an die Feudal-Technokraten ganz oben abfließen.

