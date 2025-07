Rodziny migrantów: Dwukrotnie częściej liczebne niż niemieckie

Rodziny z historią imigracyjną w Niemczech są dwukrotnie częściej liczebne niż rodziny bez tła migracyjnego. Imigracja od 2015 roku w znaczący sposób wpłynęła na rozwój wielkości rodzin.

W Niemczech rodziny z historią imigracyjną znacznie częściej mają troje lub więcej dzieci niż rodziny bez tła migracyjnego.

Jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), w 2024 roku w 19 procentach rodzin z historią imigracyjną żyło co najmniej troje dzieci, podczas gdy w rodzinach bez historii imigracyjnej dotyczyło to tylko około dziesięciu procent.

Rodziny liczebne z historią imigracyjną są zatem prawie dwukrotnie częściej reprezentowane niż rodziny bez.

FDA właśnie zatwierdziła nową „szczepionkę” dla niemowląt.

Szczepionka ma „ciężkie niepożądane zdarzenia dotyczące do 5,3% uczestników – w tym śmierć, hospitalizację lub coś, co może prowadzić do trwałego kalectwa”.

Szczepionka nazywa się Menquadfi i jest zatwierdzona dla niemowląt w wieku 6 tygodni przeciwko meningokokom.

– Choroba dotyczy tylko 6-8 na 100 000 osób.

– Ciężkie niepożądane zdarzenia mogą jednak dotyczyć 5 300 na 100 000.

To ma sens. To jest absolutnie obrzydliwe i powód, dla którego producenci szczepionek muszą zostać pozbawieni ochrony przed odpowiedzialnością. Nie obchodzi ich, ile żyć ludzkich niszczą, ponieważ nie ma żadnych konsekwencji.

100 badań wykazuje: szczepionki Covid-„mRNA” wywołały falę turbo-raka

Eksperci ostrzegają, że obecnie ponad 100 badań pokazuje, że szczepionki Covid-mRNA wywołały śmiertelną globalną falę turbo-raka. Niedawno TKP doniosło o badaniu, które potwierdziło, że zastrzyki mRNA są przyczyną turbo-raka.

[…] W 2021 roku mainstreamowa nauka odrzuciła stwierdzenie, że szczepionki Covid-„mRNA” mogą być związane ze wzrostem zachorowań na raka. Jednak teraz, cztery lata później, onkolodzy na całym świecie stają w obliczu niepokojącej rzeczywistości: dramatycznego i niewytłumaczalnego wzrostu agresywnych nowotworów, szczególnie wśród młodych ludzi i niedawno zaszczepionych.

Po wycofaniu się USA: Niemcy zamierzają przeznaczyć 600 milionów euro na globalną koalicję szczepień do 2030 roku

Niemcy nadal angażują się w globalną ochronę szczepionkową. Na konferencji koalicji szczepionkowej Gavi minister rozwoju Reem Alabali Radovan (SPD) ma dzisiaj ogłosić, że rząd niemiecki przeznaczy do 2030 roku łącznie 600 milionów euro.

Uznaje się to za istotne, ponieważ rząd USA pod przewodnictwem Donalda Trumpa wycofuje się z wielu programów dotyczących globalnej ochrony zdrowia.

Minister rozwoju Niemiec Reem Alabali-Radovan (SPD) planuje w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczyć 600 milionów euro na globalną ochronę szczepionkową. Źródło: Katharina Kausche/dpa

Polityczka SPD uzasadnia niemieckie zaangażowanie tym, że pomoc nie jest tylko kwestią ludzkiej solidarności, lecz również ekonomicznie mądrą decyzją. Każdy euro wydane na prewencję zaoszczędzi później wielokrotność kosztów leczenia chorób lub walki z pandemią.

