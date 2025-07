Vermehrte Warnungen von Ärzten vor Spike-Übertragung und Shedding

Bild: steampowered.com

Was einst als panikmachende Verschwörungstheorie verunglimpft worden war, wird nun offenbar zur bitteren medizinischen Realität.

Im Zentrum zahlloser wissenschaftlicher Untersuchungen steht einmal mehr das sogenannte Shedding, also die mögliche Übertragung von Impfstoffbestandteilen auf ungeimpfte Menschen.

Realität ist alarmierend

Über ein Jahr hindurch hatten der „anonyme“ Arzt A Midwestern Doctor mit zahlreichen weiteren Medizinern, darunter Dr. Pierre Kory, über 1.500 Berichte von Betroffenen analysiert. Dabei stellte sich klar heraus, das Phänomen des Shedding ist absolut real und höchst alarmierend, wie unter midwesterndoctor.com, the forgotten side of medicine, veröffentlicht wurde.

Unzählige Menschen, die allerdings niemals gegen COVID-19 geimpft worden waren, hatten seit Einführung der mRNA-Vakzine und der darauf folgenden weltweiten Impfkampagne, über rätselhafte Beschwerden geklagt hatten. All dies oftmals kurz nach engem Kontakt mit frisch geimpften Personen.

Zu den diesbezüglich genannten Symptomen zählen die nachstehen aufgeführten Beschwerden.

Unregelmäßige oder plötzlich einsetzende Menstruation, auch bei Frauen in den Wechseljahren oder Mädchen vor der Pubertät

Kopfschmerzen, grippeähnliche Symptome, Hautausschläge, Tinnitus, geschwollene Lymphknoten, Haarausfall, chronische Müdigkeit

In einigen Fällen auch Gürtelrose, Schlafstörungen, sogar Reaktionen bei Haustieren

In einigen Berichten wird auch von einem seltsamen Geruch in der Nähe frisch geimpfter Kollegen oder Familienmitglieder berichtet, ein metallisch-süßlicher Duft, den Betroffene auch mit den Symptomen in Verbindung bringen.

Übertragung durch sexuellen Kontakt, Speichel und Atem

Besonders signifikant ist dabei, dass viele dieser Fälle nach sexuellem Kontakt mit geimpften Partnern auftreten. Gerade dies ist allerdings ein Umstand, der Fragen nach möglichen Übertragungswegen aufwirft. Die häufigste wissenschaftliche Theorie dazu lautet wie folgt.

Nach einer Impfung produziert der Körper Exosomen, kleine Vesikel, die das Spike-Protein enthalten können. Diese könnten also über Atem, Haut oder Körperflüssigkeiten in andere Organismen gelangen.

Eine Studie aus dem Jahr 2023 hatte dokumentiert, dass ungeimpfte Kinder geimpfter Eltern Antikörper gegen das Spike-Protein aufweisen würden, ohne jemals infiziert oder geimpft worden zu sein. Als einzige diesbezügliche Erklärung gilt somit die Übertragung durch die Eltern.

Der „Zensur“ unterworfen

Lange Zeit hatte das Thema Shedding als Tabu gegolten und wurde offenbar bewusst als Verschwörungstheorie gebrandmarkt. Betroffene, die sich öffentlich geäußert hatten, wurden verlacht, gelöscht, blockiert oder als Spinner abgestempelt, bis hin zu derartigen Verhaltensweisen medizinischer Fachkollegen. Nun jedoch wächst die Zahl der Ärzte stetig, die das Thema ernst nehmen müssen und daher nach Lösungen suchen.

Einige von ihnen empfehlen daher inzwischen Maßnahmen wie nachstehend aufgeführt.

Entzündungshemmende Therapien

Nährstoffbasierte Entgiftungskuren (NAC, Glutathion, Vitamin C, Zeolith)

Vermeidung engen Kontakts bei frischer Impfung im Umfeld – auch im Alltag

Die Autoren der Studie fordern daher dringend eine offene Debatte über die Langzeitwirkung mRNA-basierter Impfstoffe, auch auf Dritte. Denn das eigentliche Problem ist nicht nur das Shedding an sich, sondern eben auch das Vertrauensversagen innerhalb der öffentlichen Gesundheitsinstitutionen.

„Wir wurden zu lange belogen. Man verspottete jene, die einfach nur wissen wollten, was mit ihrem Körper geschieht. Die Wahrheit beginnt sich jetzt Bahn zu brechen und sie ist unangenehm.“

Die Untersuchung von 1.500 Fällen ist zwar noch kein endgültiger Beweis, allerdings jedoch ein Weckruf. Wer Symptome entwickelt, ohne geimpft zu sein, ist somit kein Einzelfall mehr, sondern Teil eines größeren Puzzles. Und dieses Puzzle wirft grundlegende Fragen über das Impfparadigma des 21. Jahrhunderts auf.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<