Kryzys migracyjny: „Majorka staje się bramą dla nielegalnych imigrantów do Europy”

Tydzień na Majorce po raz kolejny rozpoczyna się od znalezienia porzuconej łodzi z uchodźcami na plaży. Na południu wyspy policja zatrzymała kolejnych 37 migrantów z Afryki Północnej.

Guardia Civil zatrzymuje łódź z uchodźcami na otwartym morzu | Zdjęcie: Guardia Civil

Majorka i sąsiednie wyspy stały się bramą dla nielegalnej migracji do Hiszpanii i Europy. Według oficjalnych szacunków tylko w ostatnich tygodniach na wyspy przybyło już ponad 3200 osób na łodziach z Afryki Północnej – większość z nich pochodziła z Algierii. Związek zawodowy policji JUCIL ostrzega w siostrzanej gazecie MM „Ultima Hora” przed „dramatycznym zaostrzeniem sytuacji”.

[…]

Lokalne władze opisują jako szczególnie dramatyczną sytuację na Formenterze, gdzie w tym roku przybyło już 52 łodzie z 896 migrantami.

Nowa nazwa: zmiana nazwy berlińskiej ulicy Mohrenstraße jest prawomocna

Teraz jest to ostateczne: berlińska Mohrenstraße (Uwaga: Mohr: Murzyn) zostanie przemianowana – i nikt nie może już skutecznie zaskarżyć tej decyzji.

Tablica informacyjna wskazuje ulicę „Mohrenstraße” Zdjęcie: Fabian Sommer/dpa

W środę Wyższy Sąd Administracyjny Berlin-Brandenburgia orzekł, że zmiana nazwy jest zgodna z prawem. Wniosek o apelację został odrzucony, ponieważ „nie ma poważnych wątpliwości co do zgodności z prawem orzeczenia sądu pierwszej instancji”. Kontrowersyjna ulica w centrum Berlina będzie nosić odtąd nazwę Anton Wilhelm Amo. Urodził się on około 1703 roku w dzisiejszej Ghanie, jako dziecko został wywieziony do Niemiec – i przeszedł do historii jako pierwszy czarny filozof i prawnik w Niemczech.

X chroni dane użytkowników: jak platforma Elona Muska przeciwstawia się politycznej sprawiedliwości

Podczas gdy niemieckie władze i prokuratorzy coraz częściej próbują uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników poprzez skargi karne dotyczące rzekomych „obraz” i „mowy nienawiści”, platforma X konsekwentnie odmawia współpracy. To policzek dla niemieckiej politycznej sprawiedliwości.

(C) Report24/KI

Odkąd Elon Musk przejął Twittera i zmienił jego nazwę na „X”, firma pozycjonuje się jako platforma wolności słowa i różnorodności opinii. Posunęła się nawet tak daleko, że konsekwentnie odmawia ujawnienia danych użytkowników w przypadku drobnych wykroczeń, takich jak „obraza”. Przynajmniej w tym przypadku przeciwstawia się trwającemu nadużywaniu prawa karnego do kontroli opinii z powodów politycznych.

100 000 dzieci w wieku szkolnym nie zna języka niemieckiego – „Te dzieci też mają szansę”

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wüst nalega na ograniczenie nielegalnej migracji, ponieważ osiągnięto już granice możliwości.

[…]

Jednak „nielegalna migracja” musi zostać bardziej ograniczona, a pomoc skierowana wyłącznie do migrantów, którzy faktycznie jej potrzebują – powiedział polityk CDU, wskazując na częściowe przeciążenie krajów przyjmujących.

Hendrik Wüst (CDU) Źródło: Christoph Reichwein/dpa

W wielu obszarach „osiągnięto granice możliwości w tym kraju”, między innymi w przedszkolach i szkołach. Nadrenia Północna-Westfalia nadal jednak jest w stanie „zapewnić schronienie uchodźcom”. „Chcemy i potrzebujemy imigracji” – podkreślił Wüst. W tym celu należy w większym stopniu wspierać imigrację wykwalifikowanych pracowników, a kwalifikacje zawodowe uzyskane w kraju pochodzenia powinny być szybciej uznawane.

