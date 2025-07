Racjonowanie energii elektrycznej w Niderlandii z powodu Zielonego Ładu

Niderlandy racjonują energię elektryczną, aby zmniejszyć obciążenie sieci energetycznej, podczas gdy przestawia się na „bardziej zieloną gospodarkę” – „wczesny wskaźnik tego, co prawdopodobnie doświadczą inne europejskie kraje”, gdy będą próbować „osiągnąć ambitne cele dekarbonizacji UE”.

Już od ponad dekady próbujemy agresywnie przestawić wykorzystanie energii na prąd. Inne sieci dystrybucji energii, takie jak gaz ziemny, produkty naftowe, a nawet węgiel, są wygaszane lub przynajmniej ograniczane. Sieci energetyczne nie są już w stanie transportować potrzebnej energii w pełnym zakresie. Ponadto poprzez masowe subsydiowanie samochodów elektrycznych i pomp ciepła, popyt znacznie wzrósł, zwłaszcza w czasie, gdy nie świeci słońce i wieje mało wiatru.

W Niderlandii konsekwencje tego stają się coraz bardziej wyraźne, jak donosi Financial Times. „Tysiące firm i gospodarstw domowych czeka na przyłączenie do sieci energetycznej.” Operatorzy sieci są nawet zmuszeni do „racjonowania energii”. Im bardziej postępuje elektryfikacja, tym poważniejszy staje się problem.

WHO „skrajnie zaniepokojona“ sceptycyzmem wobec szczepień

Mniejsze fundusze pomocowe i sceptycyzm wobec szczepień z powodu fałszywych informacji: Światowa Organizacja Zdrowia wyraża zaniepokojenie zdrowiem ludności na świecie – i przypomina politykom o ich odpowiedzialności.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO dostrzega zagrożenie dla zdrowia ludności na świecie z powodu sceptycyzmu wobec szczepień oraz spadających funduszy rozwojowych. „Jesteśmy skrajnie zaniepokojeni dezinformacją na temat szczepień,” powiedziała Kate O’Brien, dyrektorka działu szczepień WHO. Brak funduszy rozwojowych jest równie „skrajnie problematyczny,” dodała O’Brien podczas prezentacji wspólnego raportu o wskaźnikach szczepień z UNICEF.

Największą przeszkodą w zapewnieniu szczepień dzieciom są konflikty oraz trudności w dotarciu do dzieci w bardzo odległych regionach. Problem ten może się jeszcze pogłębić z powodu cięć w funduszach rozwojowych ze strony USA i innych krajów, obawiają się WHO i UNICEF. Zgodnie z raportem nieco więcej dzieci zostało zaszczepionych – jednak organizacje wciąż widzą swoje cele szczepień w dalekiej przyszłości.

Nowe ostrzeżenie dotyczące szczepionki przeciwko ospie wietrznej

Dziecko umiera po szczepieniu przeciwko ospie wietrznej z powodu zapalenia mózgu. Europejska agencja zdrowia reaguje – i teraz wyraźniej ostrzega przed poważnym skutkiem ubocznym.

Ospa wietrzna przez długi czas uważana była za niegroźną chorobę dziecięcą. Dziś jednak się przeciwko niej szczepi – z dużym skutkiem. Po tragicznej śmierci w Polsce Europejska Agencja Leków (Ema) kieruje uwagę na dotychczas mało znaną komplikację: w niezwykle rzadkich przypadkach po szczepieniu może wystąpić zapalenie mózgu. Informacje fachowe dotyczące popularnych szczepionek mają teraz zostać dostosowane.

„Szpital to nie hotel“ – Pacjent wpadł w szał

Wiedeń. Po opuszczeniu oddziału psychiatrycznego Rudolfstiftung w 3. dzielnicy, 44-letni obywatel Iranu (aktualnie nieokreślona narodowość) odmówił w czwartek rano opuszczenia terenu szpitala. Chciał tu zostać, być pielęgnowanym i otoczonym opieką. Odpowiedź, że „to nie hotel, tylko szpital”, zupełnie mu nie odpowiadała:

Pacjent rzucał kamieniami w personel kliniki po wypisaniu – ponieważ chciał zostać.

Powtarzał obelgi i groźby pod adresem swoich lekarzy, mówiąc o zabiciu ich, i w końcu musiał zostać wyprowadzony z budynku. Przed szpitalem mężczyzna wciąż się denerwował i zaczął rzucać kamieniami w personel kliniki, na szczęście nikt nie został ranny, ale szkło w wejściu oraz w niektórych oknach zostało zniszczone. Wezwana policja wkrótce potem zatrzymała 44-latka. Szalejący – który uspokoił się w momencie przybycia policji – został oskarżony o usiłowanie ciężkiego uszkodzenia ciała, niebezpieczne groźby i zniszczenie mienia.

