„Sky News Australia“ z wstrząsającym raportem VIDEO: Anarchia w Europie dzięki nafri i gangom z Bliskiego Wschodu

W następującym wideo widać, jak wygląda „kolorowe” społeczeństwo, kiedy liczba migrantów i młodych mężczyzn osiągnęła już krytyczną masę. Nie przesadza się, gdy w zachowaniu tych ludzi dostrzega się niekontrolowanych dzikusów, i nie można zrozumieć, że w Europie wciąż są osoby, które uważają takie stany za godne pochwały.

Jak wiadomo, Australia nie wpuszcza uchodźców płynących łodziami do kraju, co skutkuje tym, że nikt nie musi być „ratowany” ani nie tonie. Zatem nie ma tam sytuacji takich jak we Francji, Hiszpanii czy Anglii. Aby przedstawić Australijczykom obraz tego, jak „zbawienna” jest europejska polityka migracyjna, „Sky News Australia” pokazuje wstrząsający materiał o wzbogaceniu dzięki postępującej i otwartej „kolorowości” w niektórych krajach europejskich.

Pranie mózgów przez dobrodusznych ludzi na pewno nie skłoni ich do refleksji, ale w takich krajach jak Węgry czy Polska może to poważnie zniechęcić ludzi do naśladowania zachodnioeuropejskiej polityki migracyjnej.

***

