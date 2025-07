Wojna z gotówką 💥

Gotówka jest w poważnym niebezpieczeństwie, mimo przeciwnych zapewnień. W rzeczywistości toczy się wojna przeciwko gotówce! Coraz więcej sklepów odmawia przyjmowania gotówki, oddziały banków są zamykane, a bankomaty stają się rzadkością.

Od MEINRAD MÜLLER | Członek zarządu Bundesbanku Burkard Balz 7 lipca 2025: „W niektórych regionach w przyszłości może być trudniej uzyskać dostęp do gotówki.” To nie jest pomyłka. To oficjalne ogłoszenie pozbawienia praw obywatelskich.

Gotówka znika – nie teoretycznie, lecz całkowicie realnie. A teraz potwierdzenie pochodzi z najwyższych źródeł. Sam Bundesbank przyznaje, że duże części społeczeństwa wkrótce nie będą miały niezawodnego dostępu do gotówki. Bankomaty są demontowane. Oddziały są zamykane. Wkrótce nastąpią podróże autobusem i samochodem do najbliższego miasta z bankomatem.

„Obywatel powinien być przyzwyczajany do tego stopniowo, bez wyraźnego ogłoszenia.

Kupon żywnościowy 1940”

Jednocześnie przygotowywany jest cyfrowy euro. Ludzie jeszcze nie rozumieją, co to oznacza. To, co oficjalnie określane jest jako „uzupełniający środek płatniczy”, w rzeczywistości jest narzędziem kontrolnym, które można regulować. Nowa waluta działa mniej więcej jak kupon żywnościowy z 1940 roku, a dozwolone cele użytkowania są z góry ustalone. Dochód w wysokości 2000 euro netto mógłby w przyszłości być dzielony cyfrowo: 500 euro na żywność, 800 euro na czynsz, 200 euro na mobilność. Żadnego tankowania do silnika spalinowego, żadnych zakupów u rolnika czy na targu bez certyfikatu. Wszystko do śledzenia. Wszystko do regulacji. Wszystko do wyłączenia. Żadnych papierosów z automatu. Żadnego piwa w pubie. Tylko woda jest dozwolona, karta zna swój status zdrowotny.

Każda płatność jest

– zapisywana,

– analizowana,

– kategoryzowana.

To, co nie pasuje do politycznego kontekstu, może zostać zablokowane. Kto wykazuje się ideologicznymi skłonnościami, demonstruje lub zostawia komentarze w internecie, może zostać zakwalifikowany jako „obciążony ryzykiem“. Kto płaci cyfrowo, zostawia ślady jak w internecie. Kto jutro się zbuntuje, nagle może nie móc płacić lub zostanie zabrany do poprawczaka jeszcze w szlafroku.

To nie są ciemne siły w tle.

To nasi własni wybrani przedstawiciele, którzy wspierają tę przekształcenie. CDU zgodziła się na wprowadzenie cyfrowego euro w Parlamencie UE 10 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie zapewnia w Niemczech, że chce chronić gotówkę. SPD milczy. Zieloni otwarcie domagają się ograniczenia gotówki. Tylko AfD sprzeciwia się temu, ale ich wniosek, aby umieścić gotówkę w konstytucji, został odrzucony. Przez wszystkie inne frakcje. [Przypis: W Austrii to FPÖ walczy o zachowanie gotówki]

Skutki są już widoczne. Coraz więcej sklepów odmawia przyjmowania gotówki. Bankomaty znikają, ale ta życiodajna infrastruktura jest niezbędna, jest likwidowana. System chce zmusić obywatela do płatności cyfrowych.

A jeśli opór będzie zbyt słaby, zmiana stanie się nieodwracalna. Karta czekowa dzisiejszych czasów zostanie zastąpiona kartą cyfrową. Jesteśmy trzymani na sznurku i jesteśmy manipulowani przez algorytmy.

Życie na telefon.

Kto dziś myśli, że jego pieniądze są bezpieczne, ponieważ są widoczne w sieci, nie zauważył jeszcze tej zmiany. Pieniądze są bezpieczne tylko wtedy, gdy są w naszych rękach. Gotówka oznacza wolność. Kto płaci gotówką, może jeszcze sam podejmować decyzje. Kto płaci cyfrowo, może jutro żyć na zawołanie.

Jeszcze można wybierać. Jeszcze istnieje gotówka. Jeszcze. Wybraliśmy polityków. Ale możemy ich odwołać. Istnieje alternatywna partia, która chce umieścić gotówkę w konstytucji. Kto teraz myśli, że to przesada, nie dostrzega wagi tego, co ciche „reformy“ mogą przynieść. Nigdy nie zaczyna się od wielkiego wybuchu, lecz od znikania małych oczywistości. Kto później zapyta, jak to się mogło stać, ma dzisiaj jeszcze możliwość działania.

Pewnie znów usłyszymy: „Nic o tym nie wiedzieliśmy…“

