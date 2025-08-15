Przeszukania domów: amerykańskie media oburzone niemieckimi „metodami Gestapo” przeciwko Petrowi Bystronowi

Oburzenie w Stanach Zjednoczonych z powodu stanu demokracji w Europie. Amerykańskie media niezwykle ostro komentują skandaliczne przeszukania domu europosła AfD Petra Bystrona. Konserwatywna platforma Gateway Pundit otwarcie mówi o „metodach gestapo” stosowanych przez niemieckie władze.

The Daily Signal już w nagłówku pisze o „ciosie w twarz JD Vance’a”. Wiceprezydent USA spotkał się już w lutym w Monachium z Alice Weidel, wysyłając w ten sposób wyraźny sygnał poparcia dla AfD. Podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium ostrzegł: „Największym zagrożeniem dla Europy jest manipulowanie wyborami, cenzura i wykluczanie patriotycznych partii”.

THE DAILY SIGNAL donosi (berichtet):

Zrzut ekranu THE DAILY SIGNAL z Petrem Bystronem w centrum uwagi

Ustawa o usługach cyfrowych i prześladowanie AfD: reakcja Ameryki

Waszyngton nie pozostaje bierny wobec ograniczania wolności słowa i podstawowych praw demokratycznych w Europie – również systematyczne ograniczanie wolności słowa przez ustawę o usługach cyfrowych spotyka się z ostrą krytyką w USA. Departament Stanu USA zareagował niezwykle ostro, mówiąc o „orwellowskiej” formie cenzury, która coraz bardziej upowszechnia się w Europie:

„W Europie tysiące ludzi są skazywani za krytykę własnych rządów. To orwellowskie przesłanie nie oszukuje Stanów Zjednoczonych. Cenzura nie jest wolnością”. I dalej: „Jedyne, co naprawdę chroni DSA, to europejskie elity przed własnymi narodami”.

https://www.politico.com/news/2025/07/22/state-department-attacks-europe-free-speech-00468916

Soros pociągał za sznurki

Amerykański dziennikarz Tyler O’Neil opisuje w The Daily Signal, że zarzuty wobec Bystrona wynikają z doniesień 23-letniej czeskiej dziennikarki. Twierdziła ona między innymi, że istnieje nagranie, na którym słychać, jak Bystron liczy pieniądze. Później została za to wyróżniona przez Open Society Foundations. Voice of Europe, medium znajdujące się w centrum afery, wcześniej krytycznie informowało o wpływie Sorosa na Europejski Trybunał Praw Człowieka (Voice of Europe, das Medium im Zentrum der Affäre, hatte zuvor kritisch über Soros’ Einfluss auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte berichtet.).

Niemcy ryzykują własne interesy

Fantazje AfD dotyczące zakazu działalności partii spotkały się już z reakcją USA, które zagroziły zerwaniem stosunków wywiadowczych z Niemcami. Skandaliczne postępowanie wobec Bystrona wywołuje dalsze niezadowolenie Amerykanów. Bystron jest uważany za polityka AfD z najlepszymi kontaktami w Waszyngtonie. Nawiązał bliskie relacje w Partii Republikańskiej i jest postrzegany jako główna osoba łącząca AfD z amerykańskimi decydentami.

Gateway Pundit pisze w nagłówku (titelt:):

„Globalistyczny reżim Niemiec: Gestapo po raz 22. przeszukuje dom europosła AfD Petra Bystrona podczas jego pobytu w Waszyngtonie”.

„Ostatnie działania przeciwko niemu jasno pokazują, że niemieckie władze są najwyraźniej gotowe odłożyć na bok własne interesy narodowe, aby celowo działać przeciwko osobom, które utrzymują strategicznie ważne sojusze za granicą”.

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).