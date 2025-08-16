Prezydent USA Trump odwiedza Szkocję: „Wiatraki i migranci niszczą Europę“

GLASGOW. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Europę przy swoim przyjeździe do Szkocji przed dwoma zagrożeniami: masową imigracją i farmami wiatrowymi. Grożą one zniszczeniem kontynentu, stwierdził Trump w piątek na lotnisku Glasgow Prestwick.

Rozpoznał dwa z najpilniejszych problemów Europy: prezydent USA Donald Trump. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrew Leyden

Europa musi w końcu zatrzymać „straszną inwazję” nielegalnych imigrantów, zażądał Trump. Imigracja niszczy Europę – tak jak wiatraki niszczą piękno europejskich krajobrazów.

„Leci się nad tym i wszędzie widać te wiatraki, które psują wasze piękne pola i doliny oraz zabijają wasze ptaki”, powiedział.

Prognoza piekielnego lata była błędna: teraz upalne lato przebiega bezobjawowo

W czerwcu Niemcom ogłoszono przez medium „t-online” o „fali żaru”: według wszechwiedzących modeli Europa miała być uwięziona pod straszliwą kopułą upałów. Tylko głupio, że i to „piekielne lato” poszło na marne.

Znowu nadszedł czas… Zdjęcie symboliczne: KI / R24

Ta sama autorka czuła się teraz zobowiązana do napisania usprawiedliwienia. Jej teza: upalne lato „dobrze się kamufluje” – przebiega więc niejako bezobjawowo i można je ustalić tylko za pomocą testu antygenowego lub PCR, eh, stosując chętnie modelowanie.

„To upalne lato dobrze się kamufluje”:

Początkowy tytuł tego artykułu szybko stał się wiralny – być może dlatego tak szybko zmieniono go na „Gdzie jest obiecane upalne lato?”.

Obowiązkowa służba dla emerytów – czy państwo opiekuńcze teraz zwraca się przeciwko seniorom?

Obowiązkowa służba dla seniorów ma rzekomo zapewnić sprawiedliwość międzypokoleniową. Coś, co jest przedstawiane jako solidarne wyrównanie, może w rzeczywistości być niebezpiecznym naruszeniem tabu.

Żądana służba obowiązkowa w podeszłym wieku dzieli zamiast jednoczyć. Obowiązkowa praca dla emerytów zagraża sprawiedliwości społecznej.

Podczas gdy młode osoby naprawdę stają przed ogromnymi wyzwaniami, teraz pojawia się ogólne obciążenie dla starszych – niezależnie od dotychczasowych osiągnięć, dochodów czy indywidualnej sytuacji. Zamiast równowagi społecznej grozi nowy podział.

Obowiązkowa służba jako generalne podejrzenie wobec emerytów?

Żądanie wprowadzenia obowiązkowej służby pochodzi od badacza młodzieży Klausa Hurrelmanna. Zakłada on, że aktywni emeryci wycofują się do życia prywatnego i domaga się, by po zakończeniu kariery zawodowej obowiązkowo angażowali się w zadania społeczne. Jednak ten pomysł ignoruje zasadnicze różnice w stanie zdrowia, biografii i okoliczności życiowych starszych ludzi. Nie każdy, kto jest emerytem, żyje w luksusie – i nie każda emerytura jest dobrowolna.

Obowiązkowa służba jako polityczny błąd

Zarządzenie obowiązkowej pracy w podeszłym wieku brzmii jak powrót do starych sposobów myślenia. Kto przez dziesięciolecia wpłacał do systemu socjalnego, zasługuje na szacunek – a nie nowe obowiązki. Obowiązkowa służba wstrząsa podstawami dobrowolności i podważa wartość emerytury.

Czytaj dalej na blackout-news.de

