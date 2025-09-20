EU-dyktatura opinii: Von der Leyen chwali wolność wypowiedzi – policja aresztuje krytyków (Wideo)

dav

Dystopijna scena wydaje się wręcz orwellowsko-groteskowa: W swoim przemówieniu podczas wydarzenia w fińskiej stolicy Helsinkach przewodnicząca Komisji Europejskiej chwaliła wolność słowa. – Do momentu, gdy kilka sekund później intervenujący mężczyzna został wyprowadzony przez policję i ostatecznie skazany przez fiński sąd.

Użytkownicy X podzielają to zdanie: w kwestiach dyskusyjnych.

„Zabawna sprawa. Ursula von der Leyen, przemawiająca w Helsinkach, została wygwizdana przez tłum. Zwracając się do publiczności, powiedziała, że osoba krzycząca oskarżenia wobec niej powinna być wdzięczna, że żyje w Finlandii, a nie w totalitarnym kraju, jakim jest Rosja, gdzie zostałaby natychmiast aresztowana.“

W tym samym czasie,… pic.twitter.com/bPPBz6s2qv

— Ben Rubin | UK Column | Rise UK (@rubin__________) August 7, 2025

Oburzona pozorna demokratka

Von der Leyen zareagowała oburzona, gdy mężczyzna z publiczności głośno skrytykował ją:

„Proszę być wdzięcznym, że jest pan w wolnym kraju takim jak Finlandia. W Rosji zostałby pan aresztowany w ciągu dwóch minut.“

Ledwie to powiedział, służby zapewniające bezpieczeństwo zabierają demokratycznego zakłócacza.

Absurdalne sprzeczności

Armando Mema został również później uznany za winnego przez sąd, z irracjonalnym uzasadnieniem, że wyrządził szkodę funkcjonariuszowi, co skutkowało nałożeniem grzywny – jak informuje tkp.

Sam Mema uważa, że jest ofiarą procesu politycznego:

„Zostałem aresztowany, ponieważ krytykowałem Ursulę von der Leyen i pokojowo protestowałem. Jaki to żart! Sąd skazał mnie za przestępstwo, którego nie popełniłem. Wolność słowa w Europie znika przed naszymi oczami.“

I was arrested for criticizing Ursula Von der Leyen and peacefully protesting. What a joke, the court sentenced me guilty of crime I did not commit. Free speech is disappearing under our eyes in Europe. #Finland @TiinaKeskimki thanks for reporting the biggest case of free speech… pic.twitter.com/Hk13dPO5Db — Armando Mema (@ArmandoMema) August 11, 2025

