O składnikach szczepionki nazywanej „Big Pharma”

Zdjęcie: Centrum szczepień Alserstraße

Kto odważa się dokładniej przyjrzeć się składnikom oraz substancjom zawartym w rzekomo cudownych szczepionkach, które reklamuje przemysł farmaceutyczny, ten z pewnością poczuje dreszcz.

Krótko mówiąc, kto by podawał swojemu dziecku tego rodzaju substancje, znajdzie się na prostej drodze do więzienia. Jednak nie w maksymalnie zyskownej farmaceutycznej branży, która nazywa to szczepionką, jak również informował legitim.ch.

Medyk analizuje składniki szczepionek

Dr David Cartland napisał następująco na X w 2023 roku.

„Zgromadziłem wszystkie składniki szczepionek na liście i skontaktowałem się z centrum informacji o truciznach. Po przedstawieniu się i prośbie o rozmowę z kimś, kto się na tym zna, to jest sedno rozmowy:

Ja: Moje pytanie brzmi: Jak te składniki są klasyfikowane? Jako łagodne czy toksyczne? (Sprawdziłem kilka składników: formaldehyd, Tween 80, rtęć, aluminium, fenoksyetanol, fosforan potasu, fosforan sodu, sorbitol itd.)

On: Cóż, to całkiem spora lista… Ale po prostu powiedziałbym, że wszystko to jest toksyczne dla ludzi… Są używane w nawozach… pestycydach… do zatrzymywania serca… do konserwacji martwego ciała… Są zarejestrowane w różnych kategoriach, ale zdecydowanie jako trucizny. A dlaczego?

Ja: Jeśli świadomie i regularnie podawałbym te substancje mojemu dziecku, oczywiście narażałbym moją córkę na niebezpieczeństwo… Ale co by mi groziło prawnie?

On: Dziwne pytanie… Ale prawdopodobnie zostałbyś oskarżony o kryminalne niedbalstwo… może z zamiarem zabójstwa… i oczywiście wykorzystywanie dzieci… Twoje dziecko zostało by ci odebrane… Znasz kogoś, kto robi coś takiego ze swoim dzieckiem? To jest kryminalne…

Ja: To przemysł… To są składniki, które są używane w szczepionkach… Z dodatkami, które mają zapewnić, że organizm ich nie wypłucze… Żeby przez czas nieokreślony utrzymać wysoki poziom przeciwciał…

Mężczyzna był wstrząśnięty. Zapytał mnie, czy mogę przesłać mu te wszystkie informacje e-mailem. Chciał podzielić się nimi ze swoimi dorosłymi dziećmi, które są rodzicami. Był oburzony i czuł się okropnie, że tego nie wiedział. Jego dzieci są zaszczepione i mają problemy zdrowotne…”

Oto tylko niektóre składniki szczepionek, które znajdują się w szczepionkach rutynowych:



◾ Formaldehyd/Formalin – Wysoce toksyczna substancja systemowa i kancerogen.

◾ Beta-propiolakton – Toksyczna substancja chemiczna i kancerogen. Może prowadzić do śmierci/utrwalonych uszkodzeń po bardzo krótkim narażeniu na małe ilości. Substancja żrąca.

◾ Bromek heksadecylotrimetyloamoniowy – Może uszkadzać wątrobę, układ sercowo-naczyniowy i układ nerwowy. Może wpływać na reprodukcję i powodować wady wrodzone.

◾ Wodorotlenek aluminium, fosforan aluminium i sole aluminium – Neurotoksyna. Stwarza ryzyko długoterminowych stanów zapalnych/nabłonkowych mózgu, zaburzeń neurologicznych, chorób autoimmunologicznych, Alzheimer’a, demencji i autyzmu. Przenika do mózgu, gdzie pozostaje na czas nieokreślony.

◾ Tiamerosal (rtęć) – Neurotoksyna. Powoduje uszkodzenie komórek, zmniejsza aktywność redoks, degenerację komórek i śmierć komórek. Łączy się z zaburzeniami neurologicznymi, Alzheimer’em, demencją i autyzmem.

◾ Polisorbat 80 i 20 – Przenika przez barierę krew-mózg i przynosi ze sobą aluminium, tiamerosal i wirusy, co pozwala im dotrzeć do mózgu.

◾ Glutaraldehyd – Toksyczna substancja chemiczna, używana jako środek dezynfekujący do wrażliwych cieplnie urządzeń medycznych.

◾ Surowica płodowa cieląt – Pozyskiwana z zarodków cielaków (krów) usuwanych z ciężarnych krów przed ich ubojem.

◾ Ludzkie diploidalne fibroblasty – komórki z abortowanych płodów. Obca DNA ma zdolność interakcji z naszą własną.

◾ Komórki nerkowe afrykańskich zielonych małp – mogą nosić wirus SV-40, który powoduje nowotwory, na który zachorowało już 30 milionów Amerykanów.

◾ Aceton – Może powodować uszkodzenia nerek, wątroby i nerwów.

◾ E.Coli – Tak, dobrze przeczytałeś.

◾ DNA wirusa circovirusa typ 1 od świń

◾ Ludzkie embrionalne hodowle komórek płucnych (z abortowanych płodów)

Wszystkie te składniki można znaleźć na stronie internetowej CDC (Webseite der CDC

