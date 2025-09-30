USA: Transgender często zaangażowani w szkolne masakry

USA/Floryda: 76.000 funtów (co odpowiada 34.000 kg) narkotyków przejętych

Amerykańska straż wybrzeża przejęła w Florydzie ponad 76.000 funtów nielegalnych narkotyków, co stanowi największe przejęcie narkotyków w jednym działaniu w jej historii.

The U.S. Coast Guard offloaded more than 76,000 pounds of illegal drugs in Florida, marking the largest-ever drug seizure in a single operation in its history. pic.twitter.com/7SfQPajdAu — Fox News (@FoxNews) August 31, 2025

Tucker Carlson: Leki przeciwdepresyjne czynią ludzi nieszczęśliwymi i mogą powodować strzelaniny w szkołach

Gdy Tucker w wywiadzie z wiodącym psychiatrą dr. Josefa Witt-Doerringa dowiaduje się o ogromnych szkodach związanych z lekami przeciwdepresyjnymi, mówi, że „powinniśmy ZABRONIĆ tych leków i WSADZIĆ do więzienia ludzi, którzy je sprzedają”.

Tucker Carlson złości się, gdy dowiaduje się, że prawie co piąty Amerykanin obecnie przyjmuje leki przeciwdepresyjne.

Wywiad koncentruje się na SSRI i strzelaninach w szkołach, korupcji w FDA oraz na tym, dlaczego wszyscy, którzy przyjmują leki przeciwdepresyjne, są całkowicie nieszczęśliwi. Większość Amerykanów nie zdaje sobie sprawy, ile osób w ich kraju regularnie przyjmuje leki przeciwdepresyjne od Big Pharma. To nie są tysiące, dziesiątki tysięcy ani nawet setki tysięcy. To miliony. Pomimo tej astronomicznej liczby większość społeczeństwa nie ma pojęcia, jak te leki naprawdę działają. Mają one leczyć lęki, depresje i inne „schorzenia”, na które jak twierdzi oficjalna narracja, cierpi tak wiele osób, ale ich rzeczywisty wpływ jest zupełnie inny.

Czytaj dalej na tkp.at

Antysemicki, lewicowy, transpłciowy sprawca strzela do dzieci w Minneapolis

Masakra wstrząsa Minneapolis: Dwoje dzieci nie żyje, 17 innych rannych w katolickiej szkole. Sprawca, „transidentyczny“ mężczyzna o ekstremistycznych poglądach, zainscenizował zbrodnię jako polityczne oświadczenie. Czyn odsłania niebezpieczną mieszankę lewicowej ideologii i genderowego szaleństwa w USA.

Minnesota jest w szoku po masakrze w kościele katolickim Annunciation w Minneapolis, która przyniosła niewyobrażalne cierpienie niewinnym dzieciom. Dwóch chłopców w wieku ośmiu i dziesięciu lat zostało zastrzelonych w kościelnych ławkach, a 17 innych zostało rannych. Opis sprawcy zdaje się dostarczać dodatkowego paliwa: strzelec, zidentyfikowany jako Robin Westman, był „transpłciowym“ mężczyzną, który w 2020 roku zmienił swoje imię z Robert na imię żeńskie.

Czytaj dalej na report24.news

USA: Transgender często zaangażowani w szkolne masakry

Publiczne promowanie „nietykalnej” tożsamości transpłciowej stanowi oczywisty, ale ignorowany problem, który jest jasny dla wszystkich zaangażowanych, jednak nie jest poruszany z obawy przed konsekwencjami lub z powodów społecznych.

W tych amerykańskich miastach miały miejsce szkolne masakry, które zostały przeprowadzone przez osoby transpłciowe. Jednak to jest skrupulatnie tuszowane w mediach głównego nurtu.

Denver

Aberdeen

Nashville

Georgia

Uvalde

Kolorado

Filadelfia

Minnesota

something in the water… pic.twitter.com/sjhPmNy6uY — Mike Benz (@MikeBenzCyber) August 29, 2025

Burmistrz bagatelizuje morderstwo Liany K. i ostrzega przed prawicową nienawiścią

Brutalna śmierć 16-letniej Liany K. 11 sierpnia wstrząsnęła ludźmi w Friedlandzie i daleko poza nim. Dziewczyna została według dotychczasowych ustaleń zaczepiona, prześladowana i ostatecznie pchnięta pod pociąg przez 31-letniego Irakijczyka Muhammada A. Liana zmarła jeszcze na miejscu zdarzenia. Sprawca, którego wniosek o azyl został odrzucony już w 2022 roku, mieszkał w ośrodku przejściowym w Friedlandzie, centralnym ośrodku azylowym gminy.

Dla morderstwa 16-letniej Liany K. socjaldemokrata użył nietypowego języka. Mówi o „tragicznym wypadku”, który już teraz jest wykorzystywany.

Burmistrz gminy Andreas Friedrichs (SPD) ostrzegł teraz w wywiadzie dla NDR przed polityczną instrumentalizacją tego czynu, wyraźnie wskazując na niebezpieczeństwo „nienawiści i hejtowania”.

„To jest wypadek, który zdarzył się na torach – i dotyczy wszystkich ludzi. (…) Czego nie potrzebujemy, to nienawiść i hejtowanie. To nie rozwiązuje problemu – a młoda kobieta się przez to nie pojawi z powrotem.” – powiedział Friedrichs.

Czytaj więcej na nius.de

„Lawina szkalowania“ przeciwko Van der Bellenowi po jego wypowiedzi o przystąpieniu do NATO

„Zdrada narodowa“, „Nie do przyjęcia“ – wypowiedź Van der Bellena na temat możliwego przystąpienia Austrii do NATO wywołała lawinowy „shistorm”.

W setkach komentarzy zwrócono uwagę prezydenta Austrii Aleksandra Van der Bellena na naszą konstytucję i czasami go obrażano. Zdjęcie: unzensuriert

Jak informowano, prezydent stwierdził, że nie radzi, aby Austria złożyła wniosek o członkostwo w NATO właśnie teraz, lecz na chwilę obecną lepiej poczekać. Czytelnikom unzensuriert nie spodobało się również, że Van der Bellen stwierdził, iż w pewnym stopniu dzieli sentymentalne uczucia wielu Austriaków dotyczące pytania o neutralność.

Oto tylko mały wybór komentarzy:

„Ten rząd i prezydent muszą być usunięci, są zagrożeniem dla Austrii.

Prowadzą nas wszystkich na smyczy do całkowitej ruiny i wojny, której nikt nie chce. Kiedy w końcu Austria stanie na nogi???

Ci, którzy go wybrali, są odpowiedzialni!

Nie chcemy tego. NATO nie jest zgodne z naszą neutralnością, dlatego nigdy. Poza tym to MY musimy decydować, a nie ON.

„Zdrada narodowa! § 252 (3) Fakty zagrażające konstytucji to takie, które ujawniają dążenia do zniesienia w sposób niekonstytucyjny demokratycznej, federalnej lub praworządnej struktury Republiki Austrii, zniesienia jej trwałej neutralności lub zniesienia lub ograniczenia konstytucyjnie gwarantowanego prawa albo wielokrotnego naruszania takiego prawa.”

Czytaj więcej na unzensuriert.at

