Kandydatka SPD na sędziego konstytucyjnego Kaufhold z niewiarygodnym zagrożeniem klimatycznym

Bild: screenshot YouTube

Kandydatka SPD do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Ann-Katrin Kaufhold domaga się teraz zdecydowanych i natychmiastowych działań na rzecz ochrony klimatu.

Jeśli tak się nie stanie, grozi niemal niewiarygodną sankcją.

Prawa obywatelskie

Ann-Katrin Kaufhold jest, obok bardzo kontrowersyjnej Frauke Brosius-Gersdorf, drugą kandydatką SPD do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, o czym informował również serwis apollo-news.

W przeciwieństwie do doniesień o tymczasowym niepowodzeniu wyboru Brosius-Gersdorf na sędzię trybunału konstytucyjnego, media zachowały się w tej sprawie wyjątkowo powściągliwie.

Jednak spojrzenie na stanowisko Kaufhold pokazuje, że reprezentuje ona poglądy nie mniej kontrowersyjne niż Brosius-Gersdorf. Co więcej, jej stanowisko może mieć znacznie bardziej bezpośredni wpływ na podstawowe prawa obywateli.

Profesor Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium wyrażała się w sposób wręcz aktywistyczny, zwłaszcza w kwestii ochrony klimatu. W wywiadzie udzielonym na swoim wydziale wyjaśniła, że ochrona klimatu musi być zadaniem nie tylko parlamentów, ale także innych instytucji. „Jeśli mówimy o transformacji całego społeczeństwa, a jest ona potrzebna, to musimy podjąć działania na wszystkich frontach” – wyjaśniła Kaufhold. „Musimy zerwać z rutyną i znaleźć inny sposób współpracy wszystkich sektorów” – stwierdziła kandydatka SPD.

Parlamentaryzm jako przeszkoda w ochronie klimatu

Parlamentaryzm regularnie okazuje się przeszkodą w ochronie klimatu. Posłowie są „uzależnieni od ponownego wyboru”, twierdzi profesor. „W rezultacie mają tendencję do niepopierania niepopularnych środków”. Inaczej jest w przypadku sądów i banków centralnych. Są one niezależne i „w pierwszej kolejności lepiej nadają się do wprowadzania niepopularnych środków”. Kaufhold zwraca jednak uwagę, że „środki te mogą nie spotkać się z taką samą akceptacją”.

Kaufhold jest przekonana, że nie tylko instytucje, ale także rynki finansowe muszą zostać dostosowane do ochrony klimatu. „Sektor finansowy ma niesamowity potencjał i decyduje o tym, w jakim kierunku zmierzamy”. Z tego powodu należy „demokratyzować” rynek finansowy. Kaufhold uważa, że problemem jest fakt, iż inwestycje są „zasadniczo kontrolowane przez instytucje finansowe i przedsiębiorstwa”. Zamiast tego „całe społeczeństwo” powinno mieć w tym udział.

„Nowa definicja” dobrobytu i wolności

Jeśli więc ochrona klimatu ma być realizowana w sposób, który Kaufhold najwyraźniej uważa za konieczny, to jasne jest, że zmieni się definicja dobrobytu. „Czy chodzi o dobre samopoczucie? O prowadzenie życia, które nam odpowiada? Moim zdaniem jest to możliwe również w sposób neutralny pod względem emisji CO2” – twierdzi kandydatka SPD na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. „Jeśli dobrobyt oznacza, że wszystko musi pozostać tak jak dotychczas, to nie zadziała” – jest przekonana Kaufhold.

Według Kaufhold jedno jest pewne: należy szybko podjąć działania na rzecz ochrony klimatu. Oczywiste jest, że konieczne są zdecydowane działania. Im dłużej się zwleka, tym bardziej restrykcyjne muszą one być, twierdzi Kaufhold. Oznacza to również, że muszą one być „tak masywne i radykalne”, że „nie pozostałoby wiele z praw wolnościowych ludności” – twierdzi Kaufhold. Aby zapobiec temu prawdopodobnemu scenariuszowi, według profesor, ustawodawca musi teraz podjąć pilne działania.

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).