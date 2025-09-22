web analytics

Plan globalistów, aby uczynić z nas cyfrowych niewolników

Vonmarian pilarski

Sep. 20, 2025 #kontrola, #Oszczędności bankowe, #pieniądze, #Złodziejstwo finansowe

Ostatecznym celem elit jest po prostu całkowita kontrola nad Twoimi pieniędzmi… i Twoim życiem. Tutaj dowiesz się, co możesz z tym zrobić. Jesteśmy świadkami największego finansowego rabunku w historii – a większość ludzi nie ma o tym pojęcia.

Ostatecznym celem elit jest po prostu całkowita kontrola nad Twoimi pieniędzmi… i Twoim życiem.

Autor: THE VIGILANT FOX | Dzięki cyfrowym walutom banków centralnych mogą one dyktować Ci, co możesz kupować – i usuwać Twoje środki, jeśli nie wydasz ich w odpowiednim czasie. Bill Armour nazywa to „celem” globalnych elit: będziesz pracować, nie będziesz nic posiadać i nie będziesz miał możliwości ucieczki. Jedyne pytanie brzmi: czy zostaniesz uwięziony w ich systemie, czy też znajdziesz sposób, aby żyć poza nim?

Jesteśmy świadkami największego rabunku finansowego w historii ludzkości. Większość Amerykanów i ludzi na całym świecie nie zdaje sobie sprawy, że dolar w ich portfelu stanowi dług, a nie wartość.

Jest to wyrafinowany system, który ma na celu ciche i po cichu pozbawianie ciężko pracujących rodzin ich dobrobytu i przekazywanie go do kas elity finansowej, która manipuluje walutą według własnego uznania.

System pieniądza fiducjarnego jest bliski załamania.

Aby wyjaśnić nam, co możemy z tym zrobić, gościem dzisiejszego programu jest Bill Armour z Genesis Gold.

 

Od momentu powstania Rezerwy Federalnej dolar amerykański stracił ponad 96% swojej wartości. Bill Armour nazywa tę utratę wartości „niewidzialnym podatkiem”, którego celem jest pozbawianie ludzi ich majątku bez ich wiedzy.

Porównuje ten proces do fałszowania pieniędzy: jeśli posiadasz dolara, a Fed drukuje dziesięć kolejnych, twój dolar po cichu traci na wartości. Bill nazywa tę celową dewaluację „jedną z najgorszych kradzieży w historii Ameryki”. Dzieje się to od dziesięcioleci na oczach wszystkich.

Według Billa większość Amerykanów nie ma pojęcia, że ich oszczędności zostały już wyczerpane. „Ukradli ponad 96 procent wszystkiego, co posiadacie” – powiedział – „i będą nadal zabierać więcej”.

Jeśli im na to pozwolimy.

Decyzje polityczne utrzymują obywateli amerykańskich w ich sytuacji. Bill wyjaśnił Marii, że odmowa Jerome’a Powella obniżenia stóp procentowych nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi danymi ekonomicznymi, wskazując, że Bureau of Labor and Statistics „wyciąga liczby z powietrza”.

Bill twierdzi, że jest to taktyka lewicy i globalistów, mająca na celu utrzymanie wysokich cen i zmuszanie ludzi do wynajmowania zamiast kupowania. Maria powiązała to z globalną inicjatywą „Build-to-Rent” – skoordynowaną akcją w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, mającą na celu stworzenie pokolenia stałych najemców. BlackRock odgrywa w tym kluczową rolę, budując nieruchomości bez zamiaru ich sprzedaży.

Zarówno Maria, jak i Bill zgadzają się, że idealnie wpisuje się to w program „Nie będziesz nic posiadać i będziesz szczęśliwy”. Bill dodał, że większość osób poniżej 40 roku życia nigdy nie doświadczyła czasów, w których posiadanie nieruchomości było naprawdę osiągalne, a decyzja Nixona z 1971 roku o odłączeniu dolara od złota zniosła ważny środek ochronny przed tego rodzaju systemowym rabunkiem majątku.

Następnie dyskusja przeniosła się na to, co Bill uważa za jeszcze większą tykającą bombę zegarową – globalną wyprzedaż amerykańskich obligacji. Kiedy Maria zapytała, co się stanie, jeśli ten trend się utrzyma, Bill odpowiedział bez ogródek: „ostateczny krach”.

Ostrzegł, że ogromne zasoby obligacji Chin, które jego zdaniem Stany Zjednoczone „celowo” zgromadziły, dają im możliwość wywołania załamania rynku obligacji. Jeśli wystarczająca ilość obligacji zostanie sprzedana, globalne zaufanie do dolara załamie się. Sprawi to, że alternatywne rozwiązania, takie jak waluta BRICS, staną się nagle znacznie bardziej atrakcyjne dla innych krajów i dadzą przeciwnikom Ameryki niebezpieczną nową przewagę.

Stany Zjednoczone znajdują się już „w przegranej pozycji” i walczą o odzyskanie utraconego gruntu. Bill napisał do Trumpa, że zahamował on globalistyczną agendę. Ostrzegł, że bez silnego przywództwa upadek dolara może przyspieszyć, prowadząc do całkowitej zmiany waluty.

Maria ostrzegła, że cyfrowe waluty banków centralnych mogą być dla rządów ostatecznym narzędziem do decydowania o tym, co ludzie mogą kupować, a czego nie – na przykład poprzez zakazanie sprzedaży takich produktów jak mięso, nabiał lub amunicja. Nawet pieniądze mogłyby otrzymać termin ważności, co oznacza, że trzeba by je wydać w określonym czasie.

Bill powiedział, że jest to część znacznie większego planu, którego celem jest pozbawienie ludzi własności i niezależności. Wizją jest świat, w którym ludzie pracują bez końca, nie posiadają nic, żywią się owadami i nigdy nie mogą uciec – jest to „cel” globalnych elit.

Metale szlachetne są jedną z niewielu możliwości obejścia tego systemu, ponieważ nie można ich zdewaluować ani znieść.

Przewidział, że w przyszłości społeczeństwo podzieli się na dwa systemy gospodarcze: tych, którzy przestrzegają zasad reżimu, i tych, którzy się temu sprzeciwiają i handlują złotem i srebrem poza systemem.

Bill nakreślił ponury obraz spirali zadłużenia Ameryki – 37 bilionów dolarów i kwota ta wciąż rośnie. Liczby są tak duże, że nie są „ludzkie”, ale abstrakcyjne, co zaciemnia cały zakres kryzysu.

Ostrzegł, że same odsetki stanowią obecnie największą pozycję w budżecie federalnym, przewyższając nawet wydatki na wojsko. Nie spłacają one jednak długu – pokrywają jedynie odsetki, których kwota rośnie z roku na rok.

Bill określił tę sytuację jako nie do utrzymania i wyjaśnił, że im dłużej Waszyngton będzie podtrzymywał iluzję stabilności, tym bardziej katastrofalny będzie krach, gdy nadejdzie rzeczywistość.

Rozmowa zakończyła się wyraźnym ostrzeżeniem Billa: historia podzieli ludzi na „posiadających i nieposiadających” – tych, którzy podjęli działania wcześnie, i tych, którzy tego nie zrobili.

Wezwał Amerykanów, aby traktowali przygotowania nie tylko jako mądrą decyzję finansową, ale także jako moralny obowiązek, przypominając im, że bogactwo należy postrzegać jako „pieniądze Boga” i odpowiednio nim zarządzać.

Rozporządzenie Trumpa zezwalające na metale szlachetne w planach emerytalnych 401(k) może uwolnić prawie 9 bilionów dolarów na rynek złota i srebra. Bill przewiduje, że popyt ten spowoduje wzrost cen i zapewni znaczną przewagę tym, którzy zdecydują się na zakup teraz.

Maria ostrzegła, że uzależnienie od niestabilnych rynków lub kruchych cyfrowych aktywów bankowych naraża ludzi na nagłe załamania, cyberataki lub ograniczenia polityczne.

Bill zgodził się z tym, określając złoto i srebro jako solidną podstawę w burzliwych czasach – zabezpieczenie nie tylko przed chaosem gospodarczym, ale także przed przyszłością, w której wolność finansowa zostanie odebrana, a przestrzeganie Bożych wytycznych dotyczących postępowania z pieniędzmi może mieć decydujące znaczenie.

Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli te informacje otworzyły Ci oczy, nie przegap pełnej wersji filmu poniżej i koniecznie podziel się nim ze znajomymi.

Wracamy jutro z nowym odcinkiem, w którym pokażemy Ci to, o czym media nie chcą informować.

Do zobaczenia.

Źródło: the viligantfox.com

 

***

 

