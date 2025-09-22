Plakat wiedeńskiej policji budzi niepokój, ale dobrze wpisuje się w teorię spiskową, zgodnie z którą elity zachodnioeuropejskie planują wojnę przeciwko własnej ludności, czyli stłumienie demokratycznych i narodowych protestów:

Plakat zaprasza na uroczystość „20 lat jednostki specjalnej” 12 września w siedzibie policji wiedeńskiej w koszarach Rossauer Kaserne. Ponadto „jednostka specjalna Wiednia” jest odpowiedzialna za zabezpieczenie demonstracji, meczów piłki nożnej lub wizyt państwowych.

Plakat naprawdę robi wrażenie: widać na nim najwyraźniej eskalującą demonstrację przed koszarami Rossauer Kaserne, prawdziwą burzę ognia szalejącą na ulicy między demonstrantami a policjantami w strojach bojowych (rozpoznawalnych po literze „U” na plecach, oznaczającej skrót od nazwy ULAN) i wyciągniętymi pałkami.

Ale to nie wszystko! Niektórzy demonstranci machają flagami Austrii. Partia opozycyjna FPÖ jest wściekła:

„Co policja chce nam przekazać? Jeśli idziesz na demonstrację z flagą Austrii, to policjanci stoją obok z wyciągniętymi pałkami gumowymi?” (oe24)

– tak mówi sekretarz generalny FPÖ Christian Hafenecker.

Wiele rzeczy przypomina represyjne działania w czasie demonstracji przeciwko koronawirusowi:

„Wtedy niestety tak było. Na polecenie czarnego ministra spraw wewnętrznych podjęto niezwykle surowe działania wobec pokojowych demonstrantów. Ludzi bez powodu otaczano i nękano” (Hafenecker).

Hafenecker porusza również kwestię podwójnych standardów, które są obecnie powszechne w krajach Europy Zachodniej:

„Ale kiedy pięćdziesięciu obozowiczów Antify zostaje poproszonych o okazanie dokumentów tożsamości, komisja śledcza zajmuje się tą sprawą przez wiele miesięcy. To zdecydowanie zbyt daleko posunięte”.

Osoby znające się na historii pamiętają jednak również o zupełnie innej ciemnej stronie Austrii lub Niemiec: o brutalnym stłumieniu pierwszej rewolucji burżuazyjnej w czasie rewolucji marcowej 1848 roku w Wiedniu lub Berlinie.

