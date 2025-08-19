Dlaczego najgłupsi dochodzą do władzy

Już sam efekt Dunninga-Krugera pokazuje, że niekompetentni ludzie nie potrafią dostrzec swojej niekompetencji, co prowadzi do przeceniania siebie. Opisuje on zjawisko zniekształcenia poznawczego, w którym niekompetentni ludzie przeceniają swoje umiejętności, a jednocześnie nie doceniają wiedzy i umiejętności osób bardziej kompetentnych.

Koncepcja ta została po raz pierwszy opisana w 1999 roku przez amerykańskich psychologów Davida Dunninga i Justina Krugera i została nazwana ich imieniem. W swoich badaniach wykazali oni, że osoby o niskich kompetencjach często nie są w stanie rozpoznać własnych braków, co prowadzi do przeceniania własnych możliwości.

„Najgłupsi nie dochodzą do władzy, ponieważ są lepsi, ale dlatego, że nie mają wątpliwości. ”

Często do władzy dochodzą niewłaściwi ludzie, ponieważ właściwi świadomie jej unikają

Inteligencja przynosi nie tylko jasność, ale także wątpliwości. Kto myśli głęboko, dostrzega szare strefy, kto zastanawia się, kwestionuje siebie, a kto poważnie traktuje odpowiedzialność, cofa się przed władzą, jeśli wymaga ona moralnych kompromisów. Właśnie w tym tkwi dylemat: mądrzy myślą, podczas gdy inni działają.

Cisi, refleksyjni, subtelni mają w tym świecie trudną pozycję. Ich przesłania wymagają czasu, a ich myślenie wymaga przestrzeni, a obie te rzeczy są dziś rzadkością. Awans głośnych jest zatem nie tylko symptomem politycznym, ale także kulturowym społeczeństwa, które wprawdzie wszystko słyszy, ale prawie nie słucha.

Pozorna głupota niektórych przywódców nie zawsze jest wadą, ale środkiem. Głupota może być strategiczna.

Publiczność nie pragnie prawdy, pragnie orientacji, bezpieczeństwa, poczucia bycia zrozumianym. Prawda pokazuje nie tylko to, co chce się widzieć, ale także to, co się wypiera. Przykładem tego jest polityka kozłów ofiarnych.

Przestrzeń publiczna jest sceną spektaklu, kto chce być słyszany, nie musi przekonywać, ale zagłuszać.

Polaryzacja nie jest przypadkiem, ale metodą. Uwaga nie zna moralności, nagradza to, co działa, a nie to, co jest słuszne.

Wzrost popularności głośnych osób jest wyrazem zbiorowego zmęczenia. Wołanie o orientację jest głośne. A ci, którzy odpowiadają najgłośniej, są słyszani. To, czy mają coś do powiedzenia, jest sprawą drugorzędną.

Nie liczy się to, co zostało powiedziane, ale jak często zostało powtórzone.

Dlaczego inteligentni ludzie często mają trudności z akceptacją społeczną?

Dlaczego głębokie myślenie często prowadzi do izolacji? Już przed wiekami filozof Arthur Schopenhauer zauważył, że głęboko myślący ludzie nie są celebrowani, ale budzą strach – nie dlatego, że się mylą, ale dlatego, że wypowiadają niewygodne prawdy.

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

: