Węgierski premier Viktor Orbán w swoim wystąpieniu w rumuńskim Băile Tușnad reprezentował pogląd, że dzięki zwycięstwu Donalda Trumpa udało się wstrzymać światową wojnę, a dyskryminacja ze strony poprzedniego rządu Bidena została zakończona.

Nie ma jednak ostatecznej gwarancji, czy dojdzie do trzeciej wojny światowej. Choć nie zawsze po początku burzy następuje zamach, istnieją niepokojące cienie. Wspominając o znakach przed ostatnią wojną światową, przypomniał, że to jest sygnał, gdy rywalizacja między mocarstwami eskaluje.

Obecnie na niebie są trzy słońca: Rosja, Chiny i USA.

Przed każdą wojną światową liczba konfliktów zbrojnych miała tendencję wzrostu. Obecnie na świecie jest 184 konflikty zbrojne, a liczba konfliktów między państwami podwoiła się. Przed wojnami światowymi zaostrzały się także wyścigi zbrojeń.

Obecne zbrojenia opierają się na kredytach, a wojna jest potrzebna, aby je spłacić. Innym niepokojącym znakiem jest blokada światowej gospodarki, a eskalacja masowej migracji również jest oznaką wojny. Dziś trzysta milionów ludzi jest dotkniętych globalną migracją. Prawdopodobieństwo wybuchu wojny światowej stale rośnie. (mandiner)

