Zdjęcie: PI-news.net: „Potrzebujemy więcej kobiet za kierownicą” – mówi dyrektor generalny BGL Dirk Engelhardt. | Źródło

Według szacunków (Einschätzung) Federalnego Stowarzyszenia Transportu Towarowego i Logistyki (BGL) w Niemczech brakuje do 400 000 kierowców ciężarówek „na wypadek ataku Rosji na terytorium NATO”. Dyrektor generalny BGL Dirk Engelhardt domaga się zatem podjęcia wzmożonych działań w celu pozyskania nowych grup kierowców. „Potrzebujemy więcej kobiet za kierownicą”, a także należy reaktywować emerytów.

Autor: MEINRAD MÜLLER | Ta wiadomość nie jest w rzeczywistości komunikatem logistycznym, ale środkiem psychologicznym. Ciche przygotowanie społeczeństwa: „Spójrzcie, liczymy się z poważną sytuacją, ale nie jesteśmy na nią gotowi”. I właśnie to budzi strach. Nie z powodu Rosjan, ale dlatego, że nie bylibyśmy w stanie dostarczyć nawet kuchni polowych ciężarówkami na front.

Co pięć lat zawodowi kierowcy muszą obecnie odnawiać tzw. kwalifikacje „95”, nawet jeśli od dziesięcioleci jeżdżą bez wypadków. Tysiące emerytów miałoby czas, doświadczenie, a często nawet chęć, ale nie posiada ważnego prawa jazdy.

Według NATO sojusznicy muszą być w stanie przetransportować kilka tysięcy ton sprzętu w ciągu 30 dni. Niemcy byłyby tutaj logistycznym kręgosłupem. Jednak zamiast wykazać gotowość obronną, nasze media informują obecnie o „braku kabin prysznicowych w ciężarówkach” jako głównym problemie.

Obywatele zauważają: nie chodzi już tylko o brak kierowców. Przygotowuje się coś innego. Wojna ma powoli wkradać się do umysłów. Ci, którzy się sprzeciwiają, będą musieli za kilka miesięcy wziąć w niej udział. Oczywiście całkowicie dobrowolnie. Z termosem, laską, chodzikiem, pończochami uciskowymi i aparatem słuchowym.

Czy Putin to czyta? Prawdopodobnie. Nie musi nawet szpiegować. Niemcy ujawniają swoje słabości w komunikacie prasowym…

