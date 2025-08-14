GRECJA: Pierwsi uchodźcy aresztowani po wstrzymaniu azylu

GRECJA: Pierwsi uchodźcy aresztowani po zawieszeniu azylu

Zaledwie tydzień temu grecki rząd zniósł prawo azylu dla osób z Afryki Północnej. Teraz aresztowano 200 osób.

Migranci, którzy zostali uratowani na południe od Krety, udają się po przybyciu do portu w Lavrio. +++ dpa-Bildfunk +++

Berlin taz | Grecja po raz pierwszy od de facto zawieszenia prawa azylu dla osób z Afryki Północnej aresztowała 200 uchodźców. „Nie zostaną przyjęci do ośrodków przyjmujących” – napisał na X skrajnie prawicowy minister ds. migracji Thanos Plevris. Zamiast tego mają pozostać w areszcie do czasu deportacji.

Według greckiej straży przybrzeżnej w sobotę aresztowano 190 uchodźców przed wyspą Gavdos na południe od Krety. Kolejnych jedenaście osób znaleziono na wyspie Agathonisi w Wschodniej Egei, po tym jak ich łódź zderzyła się z skałami i uległa wypadkowi.

Czytaj więcej na taz.de

+++

Gleitschirm manipulowany? Tajemnicza śmierć Feliksa Baumgartnera

Brutalna śmierć Feliksa Baumgartnera rodzi coraz więcej pytań. Ciało ekstremalnego sportowca było jeszcze ciepłe, gdy media już ogłosiły, że zmarł w powietrzu na skutek zatrzymania akcji serca.

Po sekcji zwłok stwierdzono, że Baumgartner był w pełni świadomy, gdy uderzył o ziemię. Jako przyczynę śmierci biegli sądowi wskazali złamanie kręgosłupa oraz ciężkie obrażenia rdzenia kręgowego. Prokuratura w środkowowłoskiej miejscowości Fermo zarządziła również kompleksowe badanie techniczne.

Jasne jest także, że nie tylko spadochron Baumgartnera zawiódł z dotąd nieznanych przyczyn, ale również spadochron zapasowy, który Baumgartner desperacko próbował otworzyć, nie zadziałał. Technicznie to właściwie niemożliwe, chyba że urządzenie zostało niepostrzeżenie zmanipulowane. Co więcej: Feliks Baumgartner miał przy sobie włączoną kamerę na ciele, która wszystko rejestrowała. Według śledczych nośniki danych są jednak już nieczytelne. Mają być zniszczone. Jak to konkretnie się stało, prokuratura nie wyjaśniła.

Czytaj więcej na anonoumysnews.org

+++

Studium nowotworów demaskuje chemioterapię jako potencjalnego przyspieszacza metastaz

Co roku miliony ludzi na całym świecie poddawane są kosztownej chemioterapii. Jednak nowe badanie wstrząsa fundamentami przekonania, że ta ekstremalna metoda leczenia jest w ogóle sensowna. Może nie tylko zawodzić, ale nawet być odpowiedzialna za to, że rak wraca – w dodatku w bardziej agresywnej formie niż wcześniej.

Badanie opublikowane pod tytułem „Chemioterapia budzi uśpione komórki rakowe w płucach, wywołując pułapki zewnętrzne neutrofili“ pod koniec czerwca 2025 roku w renomowanym czasopiśmie naukowym Cancer Cell. Zespół pod kierownictwem profesora Hu Guohonga z Instytutu Żywienia i Zdrowia w Szanghaju odkrył mechanizm, który nie mógłby być bardziej interesujący: leki chemioterapeutyczne, takie jak doksorubicyna i cisplatyna, mogą reaktywować uśpione komórki rakowe – tak zwane rozproszone komórki nowotworowe (DTC) – co może prowadzić do powstawania metastaz w narządach takich jak płuca.

Czytaj więcej na report24.news

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).