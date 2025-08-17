Wiener Polizei bereit zur Niederschlagung von Volksaufständen?

Ein Plakat der Wiener Polizei sorgt für Unbehagen, passt aber gut in die Verschwörungstheorie, dass die westeuropäischen Eliten einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung, sprich: die Niederschlagung von demokratischen und nationalen Protesten planen:

Das Plakat lädt zur Feier „20 Jahre Einsatzeinheit“ am 12. September im Hauptquartier der Wiener Polizei, in der Rossauer Kaserne ein. Zudem ist die „Einsatzeinheit Wien“ für die Absicherung von Demonstrationen, Fußballspielen oder Staatsbesuchen verantwortlich.

Und das Plakat hat es wirklich in sich: Zu sehen ist eine offenbar eskalierende Demo vor der Rossauer Kaserne, ein wahrer Feuersturm wütet auf der Straße zwischen Demonstranten und Polizisten in Kampfmontur (erkennbar an dem „U“, für den Rufnamen ULAN auf dem Rücken) und gezogenen Schlagstöcken.

Doch damit nicht genug! Einige der Demonstranten schwenken nämlich Österreich-Fahnen. Die Oppositionspartei FPÖ tobt:

„Was will uns die Polizei vermitteln? Wenn man mit einer Österreich-Fahne demonstrieren geht, dann stehen Polizisten mit gezücktem Gummiknüppel daneben?“ (oe24)

– so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.

Vieles erinnert daran an die repressiven Maßnahmen zur Zeit der Corona-Demonstrationen:

„Damals war die Lage leider so. Auf Anordnung des schwarzen Innenministers wurde mit unglaublicher Härte gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Menschen wurden grundlos eingekesselt und schikaniert.“ (Hafenecker)

Und Hafenecker spricht dann auch noch die derzeit in westeuropäischen Ländern üblichen Doublemeasures an:

„Aber wenn fünfzig Antifa-Camper gebeten werden, ihre Ausweise herzuzeigen, dann kümmert sich monatelang eine Untersuchungskommission darum. Das geht eindeutig zu weit.“

Historisch Versierte sind aber auch noch an eine ganz andere dunkle Seite Österreichs oder Deutschlands erinnert: An die brutale Niederschlagung der ersten bürgerlichen Revolution zur Zeit der Märzrevolution 1848 in Wien oder Berlin.

Oktoberrevolution 1848 Wien Märzrevolution 1848 Berlin

