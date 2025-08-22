Zamożna rodzina z Turcji otrzymuje 66.000 euro zasiłku azylowego

AUSTRIA: Zamożna rodzina z Turcji otrzymała 66.000 euro zasiłku na azyl

Turecka rodzina otrzymała w OÖ ponad 66.000 euro na świadczenia azylowe – posiadając przy tym nieruchomości i Bitcoiny o wartości 150.000 euro.

Według „Kronen Zeitung” turecka rodzina złożyła wniosek o azyl w Austrii w październiku 2023 roku – i została umieszczona w ośrodku w Braunau (Oberösterreich). W rodzinie były też dwa małe chłopcy w wieku czterech i pięciu lat. Nikt nie podejrzewał, że rzekomo bezdomni starający się o azyl w rzeczywistości dysponowali znacznym majątkiem.

Symboliczne zdjęcie

Z aktualnych śledztw wynika, że ojciec rodziny posiadał gospodarstwo rolne z 4,4-hektarowym winnym ogrodem w Turcji. Ponadto miał mieszkanie w Stambule – oraz udziały w Bitcoinach o wartości 150.000 euro. Mimo to rodzina otrzymała od państwa 66.457 euro świadczeń: na mieszkanie, wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne i opiekę.

[…] Rząd krajowy zareagował szybko: 20 lipca wystawiono decyzję o zwrocie. Rodzina z Turcji ma teraz zwrócić całą kwotę – czyli 66.457 euro – za wyżywienie i opiekę, ubezpieczenie zdrowotne oraz płatności za zakwaterowanie.

Czytaj więcej na heute.at

+++

EU-ingerencja w wybory: Mołdawia na celowniku

Pod koniec września Republika Mołdawii wybiera swój parlament. Teraz komisja wyborcza potwierdziła, że ingerencja UE w wybory jest „dopuszczalna”. Uzasadnia się to „rosyjską ingerencją” – anulowanie wyborów, jak miało to miejsce w Rumunii, już krąży w powietrzu.

Republika Mołdawii, (aktualnie jeszcze) kraj neutralny między UE a Federacją Rosyjską, jest geopoliticznie kontestowana. Już ponowny wybór przyjaznej UE prezydent Mai Sandu był otoczony głośnymi oskarżeniami o manipulację. Opozycja krytyczna wobec UE jest ścigana prawnie i politycznie. Teraz szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Mołdawii, Angela Karaman, otwarcie przyznała, że Unia Europejska ma prawo ingerować w mołdawskie wybory – ponieważ kraj wyraził chęć przystąpienia do bloku.

Czytaj dalej na tkp.at

***

Klimapanik w lipcowym śnieżycy: prorocy apokalipsy znów się skompromitowali

Jeszcze w maju alarmiści klimatyczni w mediach mainstreamowych malowali obraz „lata z piekła“ – z 45 stopniami w cieniu, tysiącami ofiar upałów i wyschniętymi polami w całej Europie. Prognozy były medialnie wyolbrzymiane, aby dalej wzbudzać strach przed klimatem.

Jednak podczas gdy panikarze ocierali pot z czoła, zamiast upalnych temperatur nadeszło arktyczne ochłodzenie. W Alpach pada śnieg – w lipcu! Do 30 centymetrów świeżego śniegu w pełni lata.

(C) Report24/KI

„Spadek temperatury spowodowany arktycznym powietrzem“ informuje portal pogodowy wetter.com. W Niemczech dzienne maksima spadają poniżej 20 stopni – i to w pełni lata. Meteorolog Johannes Habermehl z niedowierzaniem ogłasza w swoim artykule: granica śniegu w Alpach spada do 2500 metrów, a miejscami nawet poniżej. Oczekiwanych jest do 30 centymetrów świeżego śniegu.

Czytaj więcej na report24.news

+++

Odkryto: ORF otrzymał w zeszłym roku 850 (!) milionów euro od Austriaków

Przez długi czas nie było do końca jasne, ile pieniędzy ORF otrzyma z nowo wprowadzonej składki ORF w 2024 roku. Nowe są także ulgi podatkowe dla ORF. Exxpress ujawnia teraz wszystkie liczby.

Obecnie składka ORF wynosi 183,60 euro rocznie – do tego w zależności od kraju związkowego dochodzą jeszcze dość wysokie opłaty lokalne. Organizacje interesów, takie jak Związek Austriackich Nadawców Prywatnych (VÖP), ostrzegały już w 2023 roku przy wprowadzeniu nowego prawa: ORF mógłby otrzymać więcej pieniędzy, niż potrzebuje. Netto zapotrzebowanie na finansowanie ORF w 2024 roku, według objaśnień do nowego prawa, wynosiło około 683 milionów euro.

Jednakże składka ORF została w prawie ograniczona do całkowitej kwoty 710 milionów euro. Dodatkowe wpływy zasadniczo trafiają do rezerwy celowej lub w przypadku przekroczenia określonych progów na tzw. konto zablokowane. ORF może uzyskać dostęp do tego konta tylko w ściśle określonych prawem przypadkach.

Przeczytaj więcej na exxpress.at

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).