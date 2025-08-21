web analytics

MEP Bystron (AfD/ESN): + USA zakończyć zakaz silników spalinowych + Niemcy muszą w końcu zmienić kurs +

Europosekretarz AfD Petr Bystron powitał decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o anulowaniu zaplanowanego przez poprzedni rząd zakazu rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku oraz zaostrzonych przepisów dotyczących emisji spalin w USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłem jest ogłoszenie nowego szefa EPA Lee Zeldina o uchyleniu dotychczasowej podstawy amerykańskiego prawodawstwa klimatycznego w sektorze transportu – tzw. regulacji „Endangerment Finding” z 2009 roku. Regulacja ta była do tej pory kluczową podstawą prawną do klasyfikacji emisji CO₂ z pojazdów jako zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz uzasadnienia odpowiednich działań na rzecz ochrony klimatu.

„Donald Trump wysyła ważny sygnał przeciwko ideologicznie motywowanej polityce klimatycznej UE”, powiedział Bystron w środę w Brukseli. „Zlikwidowanie zakazu silników spalinowych i przymusowych działań klimatycznych to zwycięstwo rozsądku nad zielonymi dogmatami. Podczas gdy Berlin nadal ślepo podąża za brukselskimi utopiami klimatycznymi, USA pokazują, jak łączyć wolność gospodarczą, otwartość technologiczną i realistyczną politykę ochrony środowiska.”

Bystron wezwał rząd federalny do podążania za przykładem Waszyngtonu i natychmiastowego poddania pod dyskusję uchwały UE o zakazie rejestracji klasycznych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku.

„Ludzie nie chcą przymusowego reżimu samochodów elektrycznych, ale prawdziwej wolności wyboru przy zakupie samochodu”, powiedział Bystron. „Czas najwyższy, aby Niemcy również pożegnały się z planowymi fantazjami Komisji Europejskiej.”

 

