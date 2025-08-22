Reklama dżinsów przez białą kobietę skandalizuje oburzonych „woke“ (wideo)

Aktualna reklama dżinsów American Eagle z białą modelką Sydney wywołała histeryczne reakcje w środowisku woke. Jak zwykle zarzucano jej promowanie eugeniki i rasistowskie podteksty. Natomiast prawica polityczna świętuje tę kampanię jako cios wymierzony w kulturę woke.

Sydney Sweeney, znana z ról w serialach HBO „Euphoria” i „The White Lotus”, pojawia się w jesiennej kampanii reklamowej dżinsów pod hasłem:

„Sydney Sweeney has great jeans” (Sydney Sweeney ma świetne dżinsy).

Kto uważa to za obraźliwe, jest głupcem. Jednak język angielski pozwala na grę słów, a mianowicie:

„Sydney Sweeney has great genes” – czyli „ma świetne geny”.

Reklama „American Eagle” uzyskała już ponad 1,1 miliona wyświetleń na Instagramie: Sweeney stoi przed plakatem przedstawiającym ją samą, na którym widnieje napis: „Sydney Sweeney ma świetne geny”, przy czym słowo „geny” jest przekreślone i zastąpione słowem „dżinsy”.

Ponadto Sweeney powiedziała w filmie reklamowym:

„Geny są przekazywane przez rodziców potomstwu i często determinują cechy takie jak kolor włosów, osobowość, a nawet kolor oczu. Moje dżinsy są niebieskie”.

„Biała supremacja” i „propaganda nazistowska”

Wskazówka dotycząca genów aktorki pojawia się również w innym filmie, który wywołał dalsze negatywne reakcje niektórych użytkowników platform takich jak TikTok, X i Threads, którzy oskarżyli American Eagle o promowanie eugeniki, „białej supremacji” i „propagandy nazistowskiej”.

Kontrowersje wokół reklamy wywołały również reakcje, że zapowiada ona koniec przesadzonych kampanii marketingowych typu „woke”.

Kampania promuje nową jesienną kolekcję „AE”: kurtkę dżinsową i dżinsy z limitowanej edycji, wyprodukowane we współpracy z Sweeney, tzw. „The Sydney Jean”.

Dżinsy mają motyw motyla, który zwraca uwagę na przemoc domową. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany organizacji „Crisis Text Line”, organizacji non-profit, która oferuje bezpłatną całodobową pomoc w zakresie zdrowia psychicznego.

Kurs akcji gwałtownie wzrósł

Kiedy w zeszłym tygodniu „AE” ogłosiło udział Sweeney w reklamie jako głównej bohaterki, kurs akcji „Nasdaq” chwilowo wzrósł.

Eva Vlaardingerbroek podsumowała to następująco:

„Wystarczy jedna reklama z blondynką o niebieskich oczach, aby liberałowie wpadli w szał… Dzieje się tak, ponieważ oni dosłownie nie chcą, abyśmy istnieli – nie mówiąc już o celebrowaniu nas”.

