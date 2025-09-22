Niemcy przygotowują ustawowe przymusowe szczepienia

Rząd federalny przyjął w środę, 16 lipca 2025 roku, projekt ustawy zmieniającej Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (MPZ). Zmiany te mają umożliwić WHO i państwom sygnatariuszom szybsze i skuteczniejsze reagowanie na pandemie i inne zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Sam projekt oznacza de facto następujące:



▪️ Ograniczenie praw podstawowych do nietykalności osobistej (= przymusowe szczepienie)

▪️ Ograniczenie wolności osobistej (= lockdown, kwarantanna, kontrole ruchu – śledzenie GPS, areszt lub areszt domowy)

▪️ Ograniczenie tajemnicy korespondencji i poczty (= monitoring komunikatorów, utrata prywatności)

▪️ Ograniczenie swobody przemieszczania się (brak wolności podróżowania, punkty kontrolne, strefy zamknięte dla osób niezaszczepionych)

Do wdrożenia projektu ustawy potrzebna jest tylko zgoda Bundesratu, która najprawdopodobniej również zostanie udzielona.

Źródło: Gesetzesentwurf (projekt ustawy)

***

Skandalowy wyrok: Wiedeński sąd uznaje prawo islamskie za ważne!

Niesamowite, ale prawdziwe: Sąd Okręgowy w Wiedniu orzekł, że wyrok arbitrażowy oparty na prawie szariatu jest również ważny w Austrii. W konkretnej sprawie chodziło o 320.000 euro. Wyrok wywołuje wzburzenie – krytycy mówią o przełomie prowadzącym do niebezpiecznej równoległej wymiany sprawiedliwości.

320.000 euro według szariatu – wiedeński sąd to umożliwia.

Dwaj mężczyźni umówili się w Wiedniu, aby rozwiązać swoje sporadyczne kwestie umowne według prawa islamskiego – konkretnie „Ahlus-Sunnah wal-Jamaah”. Prywatny sąd arbitrażowy orzekł przeciwko jednemu z mężczyzn, który miał zapłacić 320.000 euro. Sprzeciwił się: Szariat jest wieloznaczny, dowolnie interpretowalny i stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami Austrii.

Jednak Sąd Okręgowy ds. cywilnych (sygnatura akt 47 R65/25v) potwierdził wyrok, jak podaje prasa.

[…]

W ten sposób sąd jasno określił: W przypadku sporów majątkowych, islamskie przepisy prawne mogą być skutecznie uzgadniane w Austrii – niezależnie od ich zgodności z obowiązującym prawem.

Krytycy ostrzegają przed równoległą wymianą sprawiedliwości

Wyrok wywołuje burzliwe reakcje. Prawnicy i obywatele zadają sobie pytanie, czy Austria otwiera drogę do gradualnego uznania szariatu. Już teraz krytycy ostrzegają: Jeśli prawo islamskie może być stosowane w umowach, grozi niebezpieczna równoległa wymiana sprawiedliwości w samym Wiedniu.

Kontynuuj lekturę na exxpress.at

***

Palestyński dostawca po kradzieży paczek nadal dostarcza paczki

Sąd rejonowy w Tiergarten. Oskarżony: Bilal Al M. (34). Palestyńczyk był zatrudniony jako dostawca paczek w podwykonawcy Deutsche Post AG. W marcu 2023 roku został zwolniony – odtąd na jego trasach w Berlinie przestały znikać paczki.

Nawet zeskanował paczki jako dostarczone i falsyfikował podpisy odbiorców. Siedział przez 6 tygodni w areszcie śledczym. Pod koniec 2024 roku otrzymał nakaz karny.

Pisemny wyrok bez procesu: Za 18 skradzionych paczek miał zapłacić 12 000 euro jako odszkodowanie, kara wyniosła 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Nadal pracuje jako dostawca paczek, dla innej firmy (1900 do 2100 euro netto miesięcznie). Obecnie mieszka w wiosce w landzie Brandenburgia. Czynsz dla pięcioosobowej rodziny opłaca centrum pracy.

Źródło: bild.de

***

Aktywistka Carola Rackete wyrzucona z programu telewizyjnego

Skandal na oczach kamery! Podczas nagrania norweskiego programu telewizyjnego niemiecka aktywistka na rzecz uchodźców i klimatu Carola Rackete (36) zabrała głos, rozkręciła się w gniewie – i określiła Norwegię mianem „dilerów narkotyków”! W rezultacie została wyrzucona ze studia.

Norwegia utrzymuje kraje europejskie zależne od energii kopalnej i ponosi z tego powodu „dług środowiskowy”. Filmy z tej sceny krążą w mediach społecznościowych. Norweskie media informują, że została wyprowadzona ze studia. Według „Welt” w trakcie tyrady dochodziło również do buczenia z publiczności.

To, że Rackete protestuje akurat w Norwegii, nie jest przypadkiem. Należy do grupy aktywistów „Extinction Rebellion”, która od poniedziałku do środy zapowiedziała akcje protestacyjne w kilku miastach kraju.

Źródło: bz-berlin.de

***

