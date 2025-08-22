Während der ukrainische Präsident Selenskyj und die Ukraine in völliger politischer und finanzieller Abhängigkeit von der EU und der USA mit Hunderten Milliarden EUR unterstützt wird, griff er nun erneut in der Nacht zum dritten Mal innerhalb 10 Tagen die russische „Freundschaft“-Ölpipeline an der russisch-belarussischen Grenze an. – zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit.

Damit aber fügt er zwei EU- und NATO-Mitgliedern, Ungarn und die Slowakei, schweren Schaden zu und versucht, diese in den Krieg hineinzuziehen: Sind diese doch aus geostrategischen Gründen von russischen Gas- und Öllieferungen abhängig und haben diesbezüglich Ausnahmeregelungen von der EU erwirkt.

Nun hat der ungarische Außenminister Péter Szijjártó reagiert:

„In der Nacht erreichten uns die Nachricht, dass die „Freundschaft-Ölpipeline an der russisch-belarussischen Grenze erneut angegriffen wurde – zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit. Die Öllieferungen nach Ungarn sind wieder gestoppt!

Dies ist ein weiterer Angriff auf die Energiesicherheit unseres Landes. Ein weiterer Versuch, uns in den Krieg hineinzuziehen. Das wird nicht funktionieren!

Wir werden die Friedensbemühungen auch weiterhin mit aller Kraft unterstützen und unsere nationalen Interessen verteidigen.“

Zelenskyjs Gebaren ist an Provokation kaum mehr zu überbieten: Hat doch etwa die Slowakei ihre gesamte „Mig“-Kampfjägerflotte der Ukraine übergeben.

