Graham Linehan | Bild: Wikipedia/re:publica Lizenz: CC BY-SA 2.0

Seinen Aufenthalt in London hat sich Graham Linehan wohl anders vorgestellt. Der irische Drehbuchautor und Regisseur wurde bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Heathrow von fünf bewaffneten Beamten wegen angeblicher Anstiftung von Gewalt festgenommen.

Großbritannien gleitet unübersehbar in den woken Totalitarismus ab

Der Grund für die Festnahme Linehans waren drei Postings auf der Plattform X. In einem Posting schrieb Linehan:

„Befindet sich ein transsexueller Mann in einem Frauenbereich, begeht er eine gewalttätige, missbräuchliche Handlung. Machen Sie eine Szene, rufen Sie die Polizei und – wenn alles andere fehlschlägt – geben Sie ihm einen Schlag in die Eier.“

Wie zahlreiche Postings auf X zeigen, ist der Regisseur und Drehbuchautor kein Linker, sondern ein Rechter. Vor allem ist er ein Gegner des herrschenden Transsexellen-Kults und ein Verfechter des biologischen Geschlechterbegriffs. So äußerte sich Linehan im Sommer 2034 negativ, als bei den Frauen-Boxbewerben bei den Olympischen Spielen ein biologischer Mann, der glaubt, eine Frau zu sein, die Goldmedaille gewann.

Linehans Verhaftung stieß auch auf Kritik. X-Chef Elon Musk bezeichnete Großbritannien nach Bekanntwerden der Nachricht als „Polizeistaat“. Und die Autorin JK Rowling („Harry Potter“) schrieb: „Was zum Teufel ist aus Großbritannien geworden? Das ist Totalitarismus. Völlig verabscheuungswürdig.“ Auch Rowling ist eine Verfechterin des biologischen Geschlechterbegriffs.

