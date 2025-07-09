Online-Nutzer des französischen Satiremagazins „Le Canard Enchaîné“ behaupten jedenfalls: Die französische Regierung bereite sich schon insgeheim bis März 2026 auf einen Krieg gegen Russland vor. Andere behaupten: Der französische Präsident Emmanuel Macron brauche den Krieg wolle, um die Wahlen 2027 absagen zu können.

Erschien doch schon im August ein Artikel im Satiremagazin, wonach Gesundheitsministerin Catherine Vautrin bereits im Juli die französischen Gesundheitsbehörden aufgefordert hatte, sich auf einen möglichen „großen Zusammenstoß“ bis März 2026 vorzubereiten.

Demnach sollen sich die Krankenhäuser auf die Möglichkeit vorzubereiten, Tausende von verwundeten Soldaten – sowohl französische als auch ausländische – bei Bedarf innerhalb von 10 bis 180 Tagen behandeln zu können. Immerhin bestritt der Gesundheitsminister die Existenz des Schreibens nicht.

Das französische Gesundheitskrisenzentrum teilte „Euronews“ gegenüber mit, es rechne mit einer Vielzahl von Risiken und Bedrohungen. Und auch laut Gesundheitsbehörden müsse man…

…“unter der Annahme einer größeren Intervention – mit einem potenziell großen Zustrom ausländischer Opfer fertig werden„.

Ob es sich bei diesen Anweisungen eher um vorbeugende Maßnahmen als um aktive Kriegsanstrengungen handelt, sei dahin gestellt.

Emmanuel Macron unterstützt jedenfalls die Aufrüstung Europas und eine Koalition zur militärischen Einsatzbereitschaft. Denn seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine von Februar 2022 spricht er von „Abschreckung„, um seiner Meinung nach eine weitere russische Aggression zu verhindern.

Die französische Rechte wirft Macron vor, die Bedrohung in Russland zu übertreiben, um an der Macht bleiben zu können.

