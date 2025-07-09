Weidel in Zürich: „Ich bin der absolute Albtraum der etablierten Politik“

Zürich, ein voller Saal, zwei Stunden Gespräch mit Weltwoche-Chef Roger Köppel. Die AfD-Chefin Alice Weidel spricht ohne Umschweife. Sie ordnet Krieg und Sicherheit ein. Sie bewertet den Kurs der Bundesregierung. Sie beschreibt den politischen Druck auf die AfD.

Von MEINRAD MÜLLER | Sie zeichnet ihr eigenes Rollenverständnis. Die Tonlage ist ernst. Die Botschaft ist deutlich. Weidel will Bruchstellen zeigen. Sie will Konsequenzen einfordern. Ihre Sätze fallen hart. Ihre Beispiele sind konkret. Wer im Saal sitzt, merkt schnell, dass sie nicht für Zwischentöne gekommen ist.

Krieg und Sicherheit

Weidel beginnt mit einem Befund zur Lage in der Ukraine. Sie spricht über falsche Erwartungen in Europa. Sie spricht über offene Rechnungen mit der Realität. Sie fordert Klarheit gegenüber den Bürgern. Der Satz, der den Raum einfriert, lautet: „Die Ukraine hat diesen Krieg bereits verloren und das muss man den Menschen einfach sagen.“ Aus diesem Satz leitet sie Forderungen ab. Sie verlangt eine Diplomatie, die nicht auf Wunschdenken baut.

Sie mahnt, Risiken für Deutschland nüchtern zu betrachten. Sie hält die Rolle der Nato gegen das Licht. Sie fragt, ob das Bündnis noch als reine Verteidigung zu verstehen ist. Sie lässt erkennen, dass sie eine Neubewertung will. Ihre Linie lautet: Sicherheit braucht Ehrlichkeit. Sicherheit braucht berechenbare Politik. Sicherheit braucht Grenzen, die auch kontrolliert werden.

Kanzler im Visier

Dann geht es um Führung und Verantwortung. Weidel richtet den Blick auf Friedrich Merz. Sie wirft ihm taktische Spielchen vor. Sie spricht von einer Politik, die mehr auf Posten als auf Ergebnisse zielt. Ihr Verdikt ist so scharf wie eindeutig. Sie sagt: „Ich halte Friedrich Merz für absolut blasiert und ungeeignet. Ich halte ihn auch nicht für sonderlich intelligent.“ Damit ist der Rahmen gesetzt.

Weidel bestreitet dem Kanzler Format und Urteilskraft. Sie erklärt, warum die Brandmauer ihr Ziel verfehlt hat. Sie beschreibt, wie sich die Union in Koalitionsfragen selbst fesselt. Sie zeichnet das Bild einer Regierung, die an alten Formeln hängt. Ihr Publikum in Zürich reagiert spürbar. Man hört Zustimmung. Man hört Skepsis. Man hört vor allem, dass diese Kritik trägt. Sie ist nicht beiläufig. Sie ist die Achse ihres politischen Angebots.

Druck auf die AfD

Im dritten Block wechselt Weidel die Perspektive. Sie beschreibt das Umfeld, in dem die AfD agiert. Sie spricht von medialem Trommelfeuer. Sie spricht von juristischen Verfahren. Sie spricht von einem Klima, das abschrecken soll. Den Kern fasst sie in einen Satz, der im Saal sofort verstanden wird: „Es ist eine Art der Zersetzung.“ Danach verdichtet sie ihren Vorwurf. Er nimmt die Behörden in die Pflicht. Er erzählt von Überwachung und Misstrauen.

Der Satz, der ihre Wahrnehmung bündelt, lautet: „Die deutschen Behörden, die sind ja bei mir auf dem Telefon drauf, die lesen alles mit.“ Daraus leitet sie eine Warnung ab. Ein Parteiverbot dürfe nicht zum Werkzeug der Macht werden. Ein Verbot würde Millionen Wähler entwerten. Ein Verbot träfe nicht eine Parteizentrale. Es träfe die demokratische Substanz. Weidel fordert Respekt vor der Opposition. Sie fordert Spielregeln, die für alle gelten.

Selbstbild und Anspruch

Zum Schluss erklärt Weidel, wie sie sich selbst sieht. Sie will Kontrast bieten. Sie will Störung sein. Sie will Gegenentwurf sein. Der Satz, mit dem sie das zusammenfasst, lautet: „Ich bin der absolute Albtraum der etablierten Politik.“ Daran knüpft sie Programm an. Sie nennt klare Sofortmaßnahmen. Grenzen schließen. Steuern senken. Ausgaben prüfen. Sachleistungen bei Zuwanderern. Zurück zur Kernkraft.

Weidel spricht diese Punkte wie eine To-do-Liste. Sie verspricht Tempo. Sie verspricht Übersicht. Sie hält den Schweizern einen Rat hin. Sie rät, Verträge mit der Europäischen Union sehr genau zu prüfen. Sie warnt vor Abgaben von Souveränität, die man später bereut. Sie nennt das Rahmenabkommen als Beispiel. Sie ruft dazu auf, Abstimmungen nicht an Stimmungen zu delegieren, sondern an die Vernunft.

MEINRAD MÜLLER (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

