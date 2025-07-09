Kanada mit Reisewarnung für Deutschland – gleichgesetzt mit weltweiten Krisengebieten

Bild: tiktok

Die kanadische Regierung veröffentlichte auf ihrer Webseite eine Reisewarnung, nicht etwa für Krisen- oder Kriegsgebiete, nein vielmehr für Deutschland, das offenbar einen ebensolchen Status bereits erreicht hat.

„Höchste Vorsicht geboten“, so lautet Kanadas verhängte Reisewarnung für Deutschland.

Kanadische Touristen sollen besonders „achtsam“ sein

Auf der Website der kanadischen Regierung wird nun vor Reisen nach Deutschland gewarnt, wegen Terrorgefahr gelte „höchste Vorsicht“. Kanadische Staatsbürger sollten besonders „achtsam“ sein, wie auch apollo-news berichtet hatte.

„Aufgrund der Terrorgefahr ist in Deutschland höchste Vorsicht geboten“, hieß es auf der Website der kanadischen Regierung für Auslandsinformationen. Die Regierung warnt ihre Bürger vor Reisen in die Bundesrepublik, man soll „äußerst vorsichtig“ sein. Damit ist Deutschland bereits auf der zweiten von vier Stufen im kanadischen Reisewarnsystem angelangt. Hintergrund für die Warnung sei die Terrorgefahr, aber auch eine Gefahr durch rechtsradikale Gewalttäter. Der täglich Wahnsinn mit Messerangriffen und Vergewaltigungen hingegen bleiben eine Randnotiz, dies wäre andernfalls wohl seitens des globalistischen „Schoßhündchens“ Kanada, zu viel verlangt.

Zur Terrorgefahr schreibt Kanadas Regierung: „In Europa besteht eine terroristische Bedrohung“, Anschläge seien „jederzeit möglich“ und „weitere Anschläge sind wahrscheinlich“. Daher sollen die Bürger Kanadas bei Besuchen von Regierungsgebäuden, Schulen, Kultstätten, Flughäfen und anderen Verkehrsknotenpunkten sowie „öffentlichen Bereichen wie Touristenattraktionen, Restaurants, Bars, Cafés, Einkaufszentren, Weihnachtsmärkten, Hotels und anderen Orten, die von Ausländern frequentiert werden“ vorsichtig sein.

Auch vor Taschendieben wird gewarnt

Man solle „in der Öffentlichkeit immer auf die Umgebung“ achten. „Besonders wachsam“ soll man sein, wenn man „Sportveranstaltungen“ besucht oder an „religiösen Feiertagen“ sowie „öffentlichen Feierlichkeiten“ teilnimmt. Neben der Terrorgefahr gebe es „Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl und Handtaschenraub“.

Im Unterpunkt „Gewaltverbrechen“ warnt die kanadische Regierung dann freilich auch vor „Rechtsextremisten“. Zwar erklärt die Regierung, dass Gewaltverbrechen „selten“ seien, aber vorkommen würden. In Deutschland würden „Rechtsextremisten Verbrechen gegen Angehörige ethnischer, religiöser oder politischer Minderheiten verüben“. Zwar würden Touristen „nicht gezielt angegriffen“ werden, „dennoch kann es passieren, dass Sie sich zur falschen Zeit am falschen Ort befinden“, schreibt die Regierung weiter.

Die größte Gefahr auf den deutschen Straßen wird nur beiläufig erwähnt. So schreibt die kanadische Regierung: „Gewaltverbrechen wie Messerangriffe und Auto-Rammangriffe ereigneten sich an belebten Orten wie Geschäftsvierteln und Transitzentren“. Auch hier fordert man seine eigenen Bürger dazu auf, „wachsam auf die Umgebung“ zu sein.

