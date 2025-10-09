Lügt Thunberg Drohnenangriff auf Hilfs-Flottille vor? (Video)

Tunesische Behörden wiesen von Greta erhobene Vorwürfe zurück, wonach ein Schiff mit Hilfsgütern und pro-palästinensischen Aktivisten, darunter Thunberg selbst, auf dem Weg nach Gaza von einer Drohne angegriffen worden sei.

Die All-Inclusive-Aktivistin hatte zuvor auf via „X“ ein Videogeteilt, in dem man das zu sehen bekäme.

Nun soll es aber so gewesen. Ein Besatzungsmitglied hatte selbst eine Leuchtrakete vom besagten Schiff abgefeuert, welches dann wieder auf das Schiff zurückprallt.

Laut „BBC„…

…„haben die tunesischen Behörden Vorwürfe zurückgewiesen, dass ein Schiff mit Hilfsgütern und pro-palästinensischen Aktivisten, darunter Greta Thunberg, von einer Drohne angegriffen wurde.“

Nach vorherigen Angaben der Organisatoren, der „Global Sumud-Flottille“ (GSF), wäre demnach das unter portugiesischer Flagge fahrende Schiff von einer Drohne angegriffen worden, als es vor dem tunesischen Hafen von Sidi Bou Said vor Anker lag. Zudem seinen alle sechs Passagiere und die Besatzung unverletzt geblieben.

Ein Sprecher der tunesischen Nationalgarde sagte der „Agence France-Presse“:

„Es wurde keine Drohne entdeckt.“

Die Ermittlungen dauern an. Die humanitäre Hilfsflottille war in der vergangenen Woche in Barcelona gestartet und traf am Sonntag in Tunesien ein.

BREAKING: New footage from Greta’s boat shows a crew member misfiring a flare, which lands back on the boat. These people lie for sport. There was never any drone. pic.twitter.com/GSSSvjy23I — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 9, 2025

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.