Indien als „treues BRICS-Mitglied – Beteiligung an Manöver SAPAD 2025

Derzeit „proben“ Russland und Weißrussland gemeinsam den „Ernstfall“ im sogenannten „S 2025″ Manöver.

Dieses Mal ist jedoch auch Indien „mit an Bord“, was die NATO freilich argwöhnisch beäugt.

Manöver findet alle Vier Jahre statt

Seit mehreren Tagen läuft nun bereits die russisch-weißrussische Militärübung Sapad 2025. Gemeinsam trainieren die beiden Partnerstaaten den Einsatz von Streitkräften, wie auch Luftmanövern, wie auch t-online berichtet hatte.

Alle vier Jahre findet also diese sogenannte SAPAD-Übung statt.

Wie das britische Nachrichtenmagazin Times berichtet hatte, wurden diesmal auch Truppen von Indien entsandt, um an der Übung teilzunehmen.

Das indische Verteidigungsministerium teilte dazu mit, es habe 65 Soldaten zu SAPAD entsandt, darunter Angehörige des Kumaon-Regiments, einer Eliteeinheit der indischen Armee. Der Großteil dieser Übung findet auf weißrussischem Territorium statt, wo auch Beobachter aus den USA wie auch der NATO, dortige Aktivitäten auf Einladung von Minsk verfolgen können. Die indischen Soldaten sind jedoch nicht in Weißrussland stationiert, sondern vielmehr auf einem Truppenübungsplatz weit entfernt der NATO-Grenze, im russischen Mulino, rund 65 Kilometer westlich von Nischni Nowgorod.

Indien will „Kameradschaft stärken“

Als Begründung für die Entsendung deren Soldaten erklärte die Regierung in Neu-Delhi, man wolle die „Verteidigungskooperation weiter stärken und die Kameradschaft sowie das gegenseitige Vertrauen zwischen Russland und Indien ausbauen“. Gemeinsam mit russischen Soldaten werde eine Vielzahl an Manövern trainiert, hieß es dazu.

Die Teilnahme Indiens an russischen Militärübungen, ist allerdings kein Novum. Bereits in der Vergangenheit war das Land bei SAPAD-Manövern vertreten gewesen. Zudem verbindet Indien und Russland eine lange Geschichte enger militärischer Kooperation, Indien etwa zählt seit Jahren zu den wichtigsten Abnehmern russischer Rüstungsgüter.

Vergeblicher „Loslösungsversuch“ des Westens

Der Westen hatte in den vergangenen Jahren mehrfach vergeblich versucht, Indien von einer militärischen Abhängigkeit von Russland zu lösen. Unter anderem durch umfangreiche Waffendeals. Doch die Beziehungen zwischen Washington und Neu-Delhi waren zuletzt massiv ins Wanken geraten. Nach den seitens Präsident Trump, im April des Jahres angekündigten Zöllen auf indische Waren, reagierte die indische Regierung verärgert.

Als weiterer Affront wurde seitens Neu-Delhi gewertet, dass Trump den Chef der pakistanischen Armee persönlich im Weißen Haus empfangen und dabei erklärt hatte, selbst das Ende des viertägigen Konflikts zwischen Indien und Pakistan im Mai des Jahres herbeigeführt zu haben.

David Merkel, ein US-Geostrategie-Berater und früherer Leiter der Europa- und Eurasien-Abteilungen im US-Außenministerium, erklärte gegenüber der Times, Indiens Entscheidung zur Teilnahme an SAPAD 2025 zeige, wie sehr das Land seine Beziehungen zu Moskau weiterhin schätzen würde. Seiner Einschätzung nach wendet sich Indien gerade in einer Zeit der Unsicherheit über das Verhältnis zu Trump wieder stärker Russland zu.

