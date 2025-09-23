W centrum Islamu-Niemiec: Doradztwo małżeńskie dla 14-latek

Więzienie w malezyjskim stanie za pominięcie modlitwy piątkowej

W Malezji stany mogą wprowadzać prawo islamskie. Nowe przepisy w Terengganu wywołują teraz silne reakcje, zdaniem krytyków, zaszkodzą one wizerunkowi islamu.

Modlitwa piątkowa jest uważana przez muzułmanów na całym świecie za istotną. W jednym z malezyjskich stanów grozi teraz nawet kara więzienia za jej pominięcie. Media takie jak „Guardian” (der »Guardian« berichten) doniosły, że muzułmanom w Terengganu grozi kara więzienia do dwóch lat, jeśli bez uzasadnienia opuszczą modlitwę piątkową. Ponadto może na nich zostać nałożona grzywna w wysokości przeliczonej na ponad 600 euro.

Należy zauważyć, że ta nowa regulacja dotyczy osób, które po raz pierwszy popełniają przestępstwo.

Uw. Red.: Ten tekst został dostosowany w odniesieniu do płci, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby się wydawać, że także nam brakuje zdrowego rozsądku.

Neubauer i Augstein: lepiej „żadnej energii“ niż energii atomowej, lepiej „ekosocjalizm” niż kapitalizm

W wywiadzie Luisa Neubauer wybiera „ekosocjalizm” zamiast „zielonego kapitalizmu”. Na pytanie „Energia węglowa czy energia atomowa?” odpowiada Jakob Augstein, stojący obok niej: „W ogóle żadnej energii”.

Aktywistka klimatyczna Luisa Neubauer preferuje „ekosocjalizm”: Na pytanie „zielony kapitalizm czy ekosocjalizm”, oboje nie musieli długo myśleć: „ekosocjalizm”, szybko powiedział Augstein – „Tak”, przyznała Neubauer. To nie dziwi, biorąc pod uwagę jej inne wypowiedzi w wideo: żąda zakazu silników spalinowych i zakazu lotów krajowych. Na pytanie „Rezygnacja czy rewolucja” odpowiada jasno: „rewolucja”.

BOZEN (Südtirol): Trzech Marokańczyków zaatakowało policjantów

BOZEN: W hotspotach przestępczości stolicy Południowego Tyrolu funkcjonariusze policji prowadzili intensywne kontrole. Zgłoszono kilka przypadków paserstwa i kradzieży.

W trakcie tych kontroli zatrzymano somalijskiego obywatela, który miał przy sobie nożyce do kabli oraz skradziony telefon komórkowy, a także kolorową paletę 178 innych osób, które zostały zgłoszone.

Podczas bójki w jednym z hotspotów trzech Marokańczyków zaatakowało interweniujących funkcjonariuszy porządkowych. Ta trójka to już wcześniej znani ochroniarze, z których jeden odbywa karę pozbawienia wolności w „otwartym zakładzie”, co oznacza, że może na ograniczony czas opuścić więzienie.

Trump każe pomalować mur graniczny z Meksykiem na czarno

Wysoki mur graniczny z Meksykiem ma zostać na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa pomalowany na czarno – aby stał się zbyt gorący do wspinania się.

Mur graniczny między USA a Meksykiem w Arizonie.

Działanie to planowane jest wzdłuż całej południowej granicy USA, powiedziała sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. Wynika to „specjalnie z życzenia prezydenta, który rozumie, że przy wysokich temperaturach wszystko, co jest pomalowane na czarno, nagrzewa się bardziej“, ogłosiła Noem.

Sekretarz podkreśliła jednocześnie, że mur, składający się z wysokich metalowych słupów w krótkich odstępach, jest „bardzo trudny do zdobycia“, „prawie niemożliwy“. Także konstrukcja sięga tak głęboko w ziemię, że trudne jest wykopanie przejścia pod nią.

W centrum Islamu-Niemiec: Doradztwo małżeńskie dla 14-latek

Patriarchat, salafizm, reakcjonistyczne przedszkola – neokolonialne warunki w Neukölln? W punkcie zapalnym kontrowersyjnej berlińskiej dzielnicy, urzędniczka ds. integracji wskazuje na więcej niż nielegalne klany: mówi o doradztwie małżeńskim dla 14-letnich dziewcząt, drugich żonach, islamistycznych przedszkolach, patriarchalnych strukturach – i niepowodzeniach w naszym społeczeństwie.

Obraz symboliczny: KI / R24

W Berlinie-Neukölln, wiele młodych dziewcząt dorasta w patriarchalnych strukturach. I to bez wolności i samostanowienia.

W wywiadzie dla „Spiegla“ Güner Balci, pełnomocnik ds. integracji berlińskiego okręgu Neukölln, mówi, że tam „nigdy nie było szczególnie przyjaznie nastawione do kobiet”.

„Zawsze było dużo przemocy i nędzy.”

[…] Równolegle do rozszerzania się struktur klanowych, religijny wpływ w dzielnicy znacznie wzrastał i dalej rośnie. Gdzie kiedyś było tylko kilka domów modlitewnych, dziś około 30 meczetów kształtuje obraz ulic Neukölln.

Niektóre z nich mają radykalny profil, niektóre z udowodnionymi powiązaniami z Bractwem Muzułmańskim.

Dla pełnomocnik ds. integracji Güner Balci to alarmujący sygnał:

„Wiem o imamach, którzy oferują doradztwo małżeńskie dla 14-letnich dziewcząt i uważają za akceptowalne, gdy mężczyzna bierze drugą żonę.”

