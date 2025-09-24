Wiedeńskie orzeczenie: W prawie cywilnym w Austrii można uzgodnić szariat.

Islamskie prawo, szariat, obowiązuje również w Austrii, orzekł sąd cywilny w Wiedniu. Choć w tym kraju złodziejom nie odcina się rąk, a cudzołożników nie kamienuje, to jednak, według sędziów, szariat może mieć w Austrii zastosowanie w sprawach cywilnych.

Sąd podnosi status islamskich społeczeństw równoległych w Austrii

Wysoko problematyczny wyrok opiera się na sprawie, w której dwóch muzułmanów zwróciło się do sądu arbitrażowego z powodu sporu cywilnego, który rozstrzygnął na podstawie szariatu. Jeden z mężczyzn był widocznie niezadowolony z wyroku i pozwał sąd cywilny w Wiedniu w sprawie wyroku arbitrażowego, ponosząc porażkę. Sędziowie uważają, że w prawie cywilnym w Austrii można skutecznie wprowadzić islamskie prawo.

Sąd cywilny w Wiedniu przedstawia następujące stanowisko prawne:

„Islamskie przepisy prawne są zasadami prawnymi w rozumieniu § 603 ZPO i mogą być skutecznie uzgodnione jako roszczenia mające charakter arbitrażowy w umowie arbitrażowej. Bez względu na to, czy (poszczególne) przepisy islamskiego prawa naruszają porządek publiczny, zgodnie z § 611 ust. 2 pkt 8 ZPO należy (tylko) sprawdzić, czy wynik wyroku arbitrażowego narusza podstawowe wartości austriackiego porządku prawnego. Nie ma tutaj dowodów na naruszenie porządku publicznego ani na ewentualne arbitralne decyzje, dlatego żaden z powodów do uchwały z urzędu nie jest spełniony.“

Pod pojęciem „porządek publiczny” (ordre public) rozumie się w prawie prywatnym międzynarodowym podstawowe krajowe wartości. W Austrii będą to na przykład równość kobiet i mężczyzn oraz rozdział państwa i religii – dwie zasady, które są obce islamskiemu prawu. Dlatego tym bardziej problematyczne jest to, że sędziowie mają przekonanie, że naruszenie (poszczególnych) przepisów islamskiego prawa w stosunku do obowiązujących w Austrii podstawowych wartości nie stanowi samo w sobie przeszkody dla ważności szariatu.

Ostra krytyka wyroku sądu cywilnego w Wiedniu pochodzi od rzecznika konstytucyjnego Wolnościowej Partii Austrii Michaela Schilcheggera:

„Wyrok podnosi status islamskich społeczeństw równoległych w Austrii i osłabia te siły, które nie chcą poddać się Islamowi. Smutny dzień dla świeckiego państwa prawnego, smutny dzień dla praw kobiet w Austrii.”

Dalej polityk FPÖ zwraca uwagę:

„Jeśli teraz również austriackie sądy zaczną uznawać wyroki arbitrażowe na podstawie ’szariatu‘, poddają się woli fanatycznych islamistów.”

Rzecznik konstytucyjny Wolnościowej Partii Austrii domaga się dlatego szybkiej i zdecydowanej reakcji ustawodawcy konstytucyjnego:

„ÖVP, SPÖ i NEOS muszą porzucić swoje blokady wobec Wolnościowej Partii i razem z nami wprowadzić ustawę zakazującą politycznego islamu.”

Ten artykuł ukazał się w ZURZEIT, naszym partnerze w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

