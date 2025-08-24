Jednym z czynników zagrażających zdolności działania całych państw na szczeblu UE, który jest mało zauważalny dla opinii publicznej, jest fakt, że sądy najwyższe zyskują coraz większy wpływ na realizację programów o lewicowym zabarwieniu ideologicznym.

„Marsz przez instytucje” lewicowych ideologów staje się w ten sposób najpotężniejszym narzędziem niszczenia demokratycznego społeczeństwa wbrew woli większości ludności. W tym przypadku sędziowie wyznaczają kierunek, co należy zrobić, a czego nie należy robić.

W odniesieniu do ostatniego wyroku, który ma na celu uniemożliwienie odwrócenia nakazanej odgórnie masowej migracji ludzi, których nie potrzebujemy i którzy powodują tylko problemy i ogromne koszty, nasz partner w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ, ZURZEIT, pisze, co następuje:

Ważnym motywem Brytyjczyków do brexitu było to, że nie chcieli już dłużej podporządkowywać się „obcym sędziom”, czyli przede wszystkim Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości (ETS). Trybunał ten coraz bardziej ingeruje bowiem w suwerenność państw narodowych i często wydaje oderwane od rzeczywistości wyroki, które wywołują zdziwienie lub irytację, jak obecnie w przypadku deportacji. ETS orzekł, że państwa członkowskie będą mogły w przyszłości tworzyć listy bezpiecznych krajów pochodzenia tylko wtedy, gdy uzasadnią swoje oceny w sposób przejrzysty i weryfikowalny. Ponadto państwo może być uznane za bezpieczne tylko wtedy, gdy cała jego populacja – w tym grupy wymagające ochrony – jest tam rzeczywiście bezpieczna.

Ostra krytykę decyzji ETS wyraża liberalna europosłanka Petra Steger. Mówi ona o „wyraźnym kroku wstecz dla każdej skutecznej polityki migracyjnej” i obawia się, że deportacje, które i tak są już trudne do przeprowadzenia, staną się ostatecznie „prawnym hazardem”. W przyszłości nie wystarczy już bowiem, że państwo pochodzenia jest ogólnie uznawane za bezpieczne – teraz należy zagwarantować absolutne bezpieczeństwo każdej możliwej mniejszości. Według Steger jest to „niezgodne z rzeczywistością i niezwykle niebezpieczne!”.

Według Steger szczególnie niepokojące jest to, że definicja bezpiecznych krajów pochodzenia jest teraz de facto powiązana z całkowitym brakiem zagrożenia dla wszystkich grup społecznych:

„Co to oznacza w praktyce? Że żaden kraj na świecie nie będzie nigdy uważany za bezpieczny – ponieważ zawsze gdzieś znajdzie się grupa znajdująca się w niekorzystnej sytuacji. W ten sposób koncepcja bezpiecznych krajów pochodzenia zostaje sprowadzona do absurdu”.

Dla liberalnej europosłanki decyzja ETS po raz kolejny pokazuje, że

„najwyżsi sędziowie UE orzekają w oparciu o ideologię, a nie w duchu bezpieczeństwa i porządku. Jeśli przestępcy, uchodźcy ekonomiczni i oszuści azylowi będą mogli wkrótce powołać się na to orzecznictwo, cały system repatriacji ulegnie załamaniu”.

***

Dodatkowo należy zauważyć, że mamy do czynienia z sędziami i stojącymi za nimi ideologami, którzy przedkładają interesy nieproszonych intruzów nad interesy lokalnej ludności. Oznacza to po prostu, że w „naszej demokracji” suwerenem nie jest już obywatel, ale siły, które poza pieniędzmi z podatków nie chcą mieć nic wspólnego z ludźmi. (CR)

***

